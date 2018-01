Babiš zatiaľ dôveru snemovne nezískal, poslanecká schôdza bude pokračovať

PRAHA 10. januára (WebNoviny.sk) - Stredajšia schôdza Poslaneckej snemovne českého parlamentu, na ktorej sa malo hlasovať o dôvere menšinovej vláde Andreja Babiša a jeho hnutia ANO, sa nakoniec skončila bez tohto hlasovania.

Situáciu totiž skomplikovalo rokovanie mandátového a imunitného výboru parlamentu, ktorý už po niekoľkýkrát preskúmaval žiadosť o vydanie Babiša a tiež podpredsedu ANO Jaroslava Faltýnka na trestné stíhanie v súvislosti s kauzou Čapí hnízdo. Poslanci nakoniec schôdzu pred ôsmou večer prerušili s tým, že pokračovať bude budúci utorok 16. januára od 14:00.

Kauza Čapí hnízdo

Aj ak by sa hlasovanie neskomplikovalo rokovaním o vydaní Babiša a Faltýnka, bolo takmer isté, že Babišova vláda by dôveru snemovne nezískala. Všetky parlamentné strany s výnimkou ANO totiž jedna po druhej potvrdili svoj postoj, že menšinovú vládu ANO nepodporia. Dokonca sa k takémuto názoru pripojili aj komunisti, ktorí doteraz ako jediní signalizovali ochotu vládu podporiť.

Väčšina strán kritizovala najmä to, že na menšinovej vláde ANO sa dohodol len Babiš s prezidentom Milošom Zemanom, pričom iných strán sa nikto nič nepýtal.

Formálne rokovanie

Napríklad podľa predsedu Občianskej demokratickej strany (ODS) Petra Fialu Babišova ANO rokovala so všetkými parlamentnými stranami "iba formálne" a vôbec sa neusilovala zabezpečiť si väčšinu v snemovni. "Naši voliči nám nedali mandát, aby sme zaštítili jednofarebnú menšinovú vládu ANO," vyhlásil pred poslancami Fiala.

Ešte tvrdší bol na Babiša predseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, ktorý vyhlásil, že "prvýkrát v dejinách žiada o dôveru agent komunistickej Štátnej bezpečnosti".

Tento bod spomenul aj líder Starostov a nezávislých (STAN) Jan Farský. "Mňa minulosť premiéra stále straší," povedal, a ako ďalší dôvod, prečo strana menšinovú vládu ANO nepodporí, spomenul kauzu Čapí hnízdo.

Piráti sú proti

"Budeme hlasovať proti," pripojil sa predseda Pirátov Ivan Bartoš.

Kresťanská a demokratická únia - Československá strana ľudová (KDU-ČSL) potvrdila svoje stanovisko, že účasť vo vláde s ANO nevylučuje, ale odmieta, aby v nej boli Babiš a Faltýnek. To zase odmieta Babiš.

Strana Sloboda a priama demokracia (SPD) podľa svojho predsedu Tomia Okamuru vládu nepodporí preto, "lebo do nej nebola prizvaná". ANO totiž spoluprácu s SPD od začiatku odmieta.

Zemanova podmienka

Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM) doteraz podporu vlády neodmietala, v stredu však prekvapivo otočila. Predseda strany Vojtěch Filip to odôvodnil tým, že program vlády "nenaplňuje všetky dôležité zámery komunistov". Kritizoval napríklad to, že vláda chce vysielať vojakov do zahraničných misií aj bez rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, čo komunisti odmietajú.

Babiša podľa všetkého nepotešil ani prejav prezidenta Miloša Zemana, ktorý je na českej politickej scéne považovaný za jeho jediného dôležitého spojenca. Prezident pred poslancami síce potvrdil, že aj ak by Babiš tentokrát dôveru nezískal, poveril by ho zostavením vlády ešte raz. Pridal k tomu však aj podmienku, o ktorej doteraz nikdy nehovoril. Babiš mu v takomto prípade bude musieť ukázať podpisy 101 poslancov, ktorí sú ochotní jeho vládu podporiť.

