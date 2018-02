Babiš definitívne prehral súd, Ústav pamäti národa ho eviduje v zväzkoch ŠTB oprávnene

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) - Český premiér Andrej Babiš po šiestich rokoch definitívne prehral súdny spor s Ústavom pamäti národa o to, či je oprávnene vedený vo zväzkoch ŠtB. Ako ďalej informuje portál denníka SME sme.sk, rozhodol o tom Krajský súd v Bratislave, ktorý sa sporom zaoberal po minuloročnom vrátení celého prípadu na začiatok, čo nariadil Ústavný súd SR.

Žiadne rozhodnutie súdu

Vo svojom výroku z konca januára prakticky zopakoval to, na čo upozorňovali už ústavní sudcovia. "Pre nás a pre Ústav pamäti národa to znamená, že kauza Babiš je právoplatne a definitívne uzavretá.

V súčasnosti neexistuje žiadne rozhodnutie súdu, ktoré by hovorilo, že Andrej Babiš je vedený ako agent Štátnej bezpečnosti neoprávnene," komentovali výsledok sporu právnici z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá ústav donedávna v spore zastupovala.





Ústav pamäti národa sa vyjadril, že rozhodnutie súdu víta. Český premiér rozhodnutie komentoval slovami, že sa na súd obráti znova. Už po októbrovom rozhodnutí Ústavného súdu SR avizoval, že zažaluje slovenské ministerstvo vnútra. Ministerstvo sa však pre SME vyjadrilo, že žiadna žaloba mu neprišla.

Babiš počas celej kauzy trval na tom, že s komunistickou tajnou službou nemal nič spoločné, hoci ho vo svojich zväzkoch viedla ako agenta. Naopak, ÚPN v spore dlhodobo poukazoval na to, že Babiš je v jej zväzkoch riadne vedený, a to ako agent s krycím menom Bureš. Ústav súdom poskytol 229 dôvodov, prečo by mal spor vyhrať. Dôverníkom ŠtB sa Babiš stal podľa jej dokumentov v roku 1980, o dva roky neskôr ho tajná polícia získala na spoluprácu ako agenta. Spoluprácu ukončila v roku 1985.

