AXA Nadačný fond podporil mladých slovenských vedcov. Ich projekty môžu zmeniť svet

BRATISLAVA 18. apríla 2018 (WBN/PR) - Už 7. ročník grantovej výzvy AXA Nadačného fondu – Inovátor 2018 s podtitulom Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa! ocenil 20 najodvážnejších projektov mladých inovátorov a podporil ich sumou 30 000 eur. Niektoré z nich môžu pomôcť liečiť rakovinu, urobiť leteckú dopravu bezpečnejšou či naše prostredie čistejším. Jednoducho zmeniť svet na lepší.

Každý z nás má svoje sny. Mnohé z tých snov stroskotali na nedostatku financií. Je to škoda o to viac, že niektoré z nich mohli urobiť miesto, kde žijeme, oveľa lepším. Spoločnosť AXA sa rozhodla tento stav zmeniť. Prostredníctvom grantovej výzvy AXA Nadačného fondu – Inovátor 2018 s podtitulom Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa! už po siedmykrát podporila 20 odvážnych projektov z oblasti vedy a výskumu čiastkou 30 000 eur. AXA Nadačný fond, ktorý spravuje Nadácia Pontis, tak umožnil byť zase o krôčik bližšie k naplneniu snov, z ktorých niektoré z nich môžu pomôcť liečiť rakovinu, urobiť leteckú dopravu bezpečnejšou či naše prostredie čistejším. Jednoducho zmeniť svet k lepšiemu.

20 víťazných projektov je z oblasti medicíny, fyziky, chémie, aj robotiky

Hodnotiaca komisia zostavená zo zástupcov skupiny AXA - Jiřího Cívku, Chief Corporate Responsibility Officer skupiny AXA ČR/SR, Jakuba Heikenwaldera, manažéra projektov HR a rozvoja organizácie skupiny AXA, Tomáša Janečka z Nadácie Pontis a mladých vedcov Michaely Debreovej, z Biomedicínskeho centra SAV a Martina Plávalu z Matematického ústavu SAV tento rok vyberala zo 40 prihlásených projektov. Tu je niekoľko príkladov mladých výskumníkov a ich inovátorských vízií:

Matej Bartoš – svojim programom sa chce pričiniť o zníženie záťaže chemického priemyslu na životné prostredie a predchádzať závažným priemyselným haváriám.

Jana Čorňáková - pracuje na zvýšení kvality života onkopacientom a to nahradením syntetických chemoterapeutík prírodnými látkami, ktoré pôsobia toxicky na nádorové bunky a nezaťažujú tie zdravé.

Miriam Feretová a Samuel Smoter – zamerali svoj výskum na hľadanie lepšej alternatívy titánových ortopedických implantátov, ktoré by mohol nahradiť omnoho vhodnejší a lacnejší biomateriál.

Lukáš Kamenský – snaží sa vyvinúť čo najvhodnejšiu extrakčnú metódu, ktorá by čo najlepšie separovala z oleja výnimočnú látku skvalén, známu vďaka svojim protirakovinovým účinkom.

Dominika Pánska - venuje sa vplyvu dusitanu sodného, syntetického aditíva označovaného E250, na zdravie človeka, ktorý bežne nájdeme v mäsových výrobkoch.

Pavol Pecho – rieši bezpečnosť a predvídateľnosť porúch v leteckej doprave.

Adam Kocka – chce upozorniť zaujímavým historickým dokumentom, že na dejiny nemôžeme zabúdať a to z jednoduchého dôvodu. Aby sme sa vyhli fatálnym chybám s ničivými dôsledkami, aké sa stali v minulosti.

Ivana Marko - vylepšuje metódu eliminácie nebezpečných látok bromičnanov z vody

Eva Marková – snaží sa vyvinúť metódu výroby farmaceutík, vďaka ktorej by boli lieky lacnejšie.

Ján Maťufka – objavuje prírodnú alternatívu k syntetickým opaľovacím prípravkom.

Oliver Kudzia – vo svojom projekte sa venuje autonómnym robotom.

Filip Korim – vylepšil a zjednodušil prípravu kostných preparátov, potrebných pre štúdium veterinárnej medicíny.

Jana Motešická - plánuje vďaka príspevku z AXA Nadačného fondu realizovať ďalšie experimenty pri použití fotodynamickej terapie pri liečbe onkoochorení.

Gabriel Paľko - chce svoju vášeň a túžbu po objavovaní naplniť účasťou na International Summer School for Young Physicists v Perimeter Institute for Theoretical Physics v kanadskom Waterloo, kde sa zúčastní prednášok o špičkovej teoretickej fyzike a bude spolupracovať so svetovými teoretickými fyzikmi.

Keď vás baví robiť zo sveta lepšie miesto

AXA Nadačný fond počas siedmich rokov svojej existencie stihol podporiť už 99 projektov v celkovej sume viac ako 162 tisíc eur. „Podpora inovácií prostredníctvom AXA Nadačného fondu vychádza z našej firemnej DNA. Chceme meniť svet, pomáhať ľuďom žiť lepší život a zároveň ich uistiť, že naša úloha nie je len o finančných otázkach, ale aj o skutočnom partnerstve s našimi klientmi. Je pre nás dôležité, aby inovátori, a to nielen v oblasti financií, dostali príležitosť rozvíjať svoje talenty, ktoré prinesú nové perspektívy pri efektívnom riešení problémov ľudí - to je podstatou našej spoločenskej zodpovednosti,“ hovorí Robert Gauci, generálny riaditeľ AXA pre Českú republiku a Slovensko.

Dvadsať finalistov siedmeho ročníka grantovej výzvy Inovátor 2018 v AXA Nadačnom fonde tak dostalo možnosť plniť si svoje sny a odnieslo si finančnú odmenu. Niektorí ju využijú na technické zázemie potrebné na realizáciu projektu, iní na účasť na medzinárodných súťažiach či fórach, ktoré ich majú posunúť ďalej. Cieľ však majú všetci víťazi spoločný, a to kvalitnejší a bezpečnejší život každého človeka.





Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.