Autobusy v Nitre meškajú aj hodinu alebo nejdú, problémy má aj MHD v Bratislave

Vo svojom rannom stanovisku to pre agentúru SITA uvádza DPB. „V ostatných častiach mesta mestská hromadná doprava (MHD) premáva s meškaniami od desať do tridsať minút, vodiči jazdia opatrne a so zvýšenou obozretnosťou,“ pripomína hovorkyňa DPB Adriana Volfová s tým, že zamestnanci podniku sú v pohotovosti, v teréne čistia zastávky, trate a obratiská MHD.