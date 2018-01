Australian Open ponúkne české derby aj súboj Kerberová – Šarapovová

MELBOURNE 18. januára (WebNoviny.sk) - Ruská tenistka Maria Šarapovová a Nemka Angelique Kerberová, v minulosti zhodne miestne šampiónky, postúpili vo štvrtok do 3. kola dvojhry na grandslamových Australian Open v Melbourne.

Niekdajšie jednotky hodnotenia Šarapovovú a Kerberovú teraz čaká sobotňajší vzájomný súboj. V predstihu je teda isté, že v "pavúku" bude v osemfinálovom 4. kole presne iba jedna hráčka z prehľadu víťaziek v metropole Viktórie.

Žiadna iná okrem Rusky a Nemky totiž neštartovala. Americká obhajkyňa titulu Serena Williamsová sa ešte dáva dokopy po septembrovom pôrode.

Šafářová vyzve krajanku Plíškovú

Z členiek Top 10 singlového renkingu WTA sa vo štvrtok presadili Češka Karolína Plíšková a Francúzka Caroline Garciová - prvá suverénne na úkor Brazílčanky Beatriz Haddadovej-Maiovej (6:1, 6:1), druhá tesne proti Markéte Vondroušovej z ČR (6:7 /3/, 6:2, 8:6).

Plíšková má pred sebou takisto ľavorukú a grandslamovou finálovou účasťou disponujúcu krajanku Luciu Šafářovú, Garciovú preverí Bieloruska Alexandra Sasnovičová.





Dobyvateľka AO 2016 Kerberová zdolala Chorvátku Donnu Vekičovú presvedčivo 6:4, 6:1. Jedinou zápletkou bolo skóre 4:4 po počiatočnom vedení 4:1. Práve od štvrtka už 30-ročná ľaváčka Kerberová dosiahla svoj 11. singlový zápasový úspech v tejto sezóne vrátane Hopmanovho pohára v Perthe, minulý týždeň sa presadila na prípravnom turnaji v Sydney.

"Užívam si pobyt v Austrálii, oslavovať tu narodeniny je úžasné. Cítim sa dobre a tešia ma moje výkony z ostatných dní a týždňov," povedala Nemka s poľskými koreňmi Kerberová.

Šarapovová sa pomstila Sevastovovej

Šarapovová sa desať rokov po svojom melbournskom triumfe a vynechaní ročníka 2017 počas plynutia dištancu na 15 mesiacov za porušenie antidopingových pravidiel presadila 6:1, 7:6 (4) proti Anastasiji Sevastovovej.

Tridsiatnička s kariérnym Grand Slamom na konte sa Lotyške opakovane pomstila za nezdar z osemfinále minuloročných newyorských US Open, zvládla to už v októbrovom Pekingu. Po jasnom prvom sete nedoplatila Šarapovová v tom druhom na dve premrhania náskoku brejku vrátane nezvládnutého podávania na postup v desiatom geme.

"Anastasija prakticky nezlyháva, posiela nazad veľa loptičiek. Predtým mi to proti nej robilo problémy. Dnes som bola veľmi spokojná s mojou agresivitou. Počínala som si konzistentne, ale zároveň som striehla na príležitosti ísť do toho. Pri sieti mi išli swing-voleje aj tie klasické voleje. Pracovala som na tejto zložke hry a prináša to ovocie. V druhom sete som trochu otáľala, to treba priznať, ale dostala som sa cez to. Ukončila som zápas vo dvoch setoch, také čosi mi vlani ku koncu sezóny nevychádzalo nejako často," skonštatovala Šarapovová.

Kerberová sa koncentrovala na svoju hru

Šarapovová vedie nad Kerberovou 4:3 vrátane triumfu práve v 3. kole medzinárodných otvorených majstrovstiev Austrálie 2012, ale ťahala za kratší koniec v ostatných dvoch stretnutiach, naposledy pred necelými troma rokmi na antuke v Stuttgarte.

"S Mariou sme toho proti sebe už odohrali dosť. Spomínam si na veľmi tesné a tvrdé súboje. Teraz máme pred sebou ďalší, neviem sa ho dočkať," uviedla Kerberová, ktorá v 2. kole hrala proti zverenkyni svojho exkouča Torbena Beltza: "Snažila som sa koncentrovať na svoju hru, nechcela som sa prehnane zaoberať sprievodnými okolnosťami. Uvedomovala som si Torbenovu prítomnosť v zázemí súperky, zostala som však na vlastnej strane dvorca, hoci to pre mňa bola nepoznaná situácia, ktorú som zažila prvý raz v kariére." Nemka skončila na 23 víťazných úderoch a 14 nevynútených chybách, Chorvátka mala hodnoty 18:30.

"Som teraz okolo 50. pozície. Vopred som teda vedela, že budem na prvé, druhé, tretie kolo schytávať nasadené hráčky. Teším sa však na takéto duely. Túžim čeliť grandslamovým šampiónkam, Kerberová sa dokonca presadila aj tu. Chcem sa dozvedieť, na čom som," podotkla Šarapovová.

Australian Open - dvojhra žien - 2. kolo

Karolína Plíšková (ČR-6) – Beatriz Haddadová-Maiová (Braz.) 6:1, 6:1

Caroline Garciová (Fr.-8) – Markéta Vondroušová (ČR) 6:7 (3), 6:2, 8:6

Angelique Kerberová (Nem.-21) – Donna Vekičová (Chor.) 6:4, 6:1

Maria Šarapovová (Rus.) – Anastasija Sevastovová (Lot.-14) 6:1, 7:6 (4)

