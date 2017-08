Atos ponúka ultrabezpečnú komunikáciu pre zásahové jednotky

BRATISLAVA 23. augusta 2017 (WBN/PR) – Hoox for mission je zabezpečené riešenie nielen pre políciu a vojakov.



Prostredníctvom svojej technologickej značky Bull predstavuje spoločnosť Atos Hoox for mission, svoje nové 4G/LTE komunikačné riešenie pre zásahové jednotky. Hoox for mission je prvým 4G riešením na svete, ktoré zaisťuje úroveň bezpečnosti, dôvernosti a odolnosti, spĺňajúcej požiadavky zásahov polície a vojenských síl a ktoré si pritom stále zachováva funkcie štandardného smartfónu.

Vylepšené, bezpečné a robustné aplikácie



Služba 4G umožňuje bezpečnostným a bojovým jednotkám deliť sa o dôležité dáta, vrátane fotografií, videí a geolokácie v reálnom čase počas akcie. Hoox for mission posilňuje nové interakcie, ktoré umožňuje služba 4G. Ponúka odolnosť a inovatívne bezpečnostné funkcie, špecifické pre profesionálne mobilné rádiové (PMR) siete. Patria medzi ne napríklad funkcie „push-to-talk“ (umožňuje konverzáciu medzi dvoma a viacerými volajúcimi ako vysielačka), „Blue Force Tracking“ na sledovanie pozície spojencov a pripojenie prístrojov IoT (internet vecí). Poskytuje aj bezpečnostnú vrstvu a zaistenie neustálej dostupnosti komunikačného kanálu.

Modulárne riešenie pre taktickú komunikáciu



Hoox for mission je kompletne zabezpečené proti fyzickým útokom a zachytávaniu komunikácie. Ide o modulárne riešenie, založené na troch inovatívnych súčastiach.:

„Hoox Smartphone“ – rad najnovších smartfónov, vychádzajúcich z operačného systému Android, zabezpečených a optimalizovaných spoločnosťou Atos pre misie v teréne. Komunikácia je okamžite dostupná pomocou funkcie „push-to-talk“.

– rad najnovších smartfónov, vychádzajúcich z operačného systému Android, zabezpečených a optimalizovaných spoločnosťou Atos pre misie v teréne. Komunikácia je okamžite dostupná pomocou funkcie „push-to-talk“. „Hoox Hub“ , jedinečná prenosná jednotka, veľká približne ako smartfón. Zabezpečuje prístup k trom komunikačným kanálom: verejnej 4G, súkromnej 4G a priamu komunikáciu z jednotky na jednotku. Hoox Hub sa automaticky bez zdržania prepína z jedného kanálu na druhý a zaisťuje, aby bol komunikačný kanál vždy k dispozícii. Členovia bezpečnostného tímu tak môžu ďalej komunikovať aj v prípade, že verejná 4G sieť nie je dostupná alebo je izolovaná od súkromnej 4G siete, nasadenej v rámci danej misie. Ich Hoox Huby sa bez problémov prepnú na tú najlepšiu sieť. Môžu dokonca komunikovať medzi sebou bez použitia 4G.

, jedinečná prenosná jednotka, veľká približne ako smartfón. Zabezpečuje prístup k trom komunikačným kanálom: verejnej 4G, súkromnej 4G a priamu komunikáciu z jednotky na jednotku. Hoox Hub sa automaticky bez zdržania prepína z jedného kanálu na druhý a zaisťuje, aby bol komunikačný kanál vždy k dispozícii. Členovia bezpečnostného tímu tak môžu ďalej komunikovať aj v prípade, že verejná 4G sieť nie je dostupná alebo je izolovaná od súkromnej 4G siete, nasadenej v rámci danej misie. Ich Hoox Huby sa bez problémov prepnú na tú najlepšiu sieť. Môžu dokonca komunikovať medzi sebou bez použitia 4G. „Hoox LTE Bubble“, modul pre nasadenie súkromnej siete 4G, zabezpečujúci vysokú úroveň dôvernosti. Riešenie Hoox for mission vie integrovať aj súkromné riešenia LTE tretích strán.



Komunikácia je zaistená od začiatku do konca: s ochranou pred vniknutím, šifrovanou komunikáciou (hlas, dáta, poloha) a zabezpečenou infraštruktúrou.



„Hoox for mission uplatňuje odborné znalosti, ktoré spoločnosť Atos získala počas dlhých rokov práce v oblasti ultrabezpečného telefonovania a nasadzovania rozsiahlych sietí kritickej komunikácie v teréne. Ako európsky líder v oblasti kybernetickej bezpečnosti využíva spoločnosť Atos svoje odborné znalosti v oblasti civilných a kritických technológií na to, aby premenila spôsob, akým sa systémy pre misie dnes využívajú v obrane a národnej bezpečnosti,“ povedal Pierre Barnabé, prevádzkový riaditeľ pre Big Data a Cyber Security v spoločnosti Atos.

Hoox: rad pre bezpečné mobilné telefonovanie



Rad Hoox je k dispozícii medzinárodným organizáciám a klientom z oblasti obrany a súkromného sektora od roku 2012. Vďaka odborným znalostiam spoločnosti Atos v oblasti bezpečnosti hardvéru a softvéru, šifrovania a autentizácie sú riešenia Hoox, a to najmä kolekcia riešení „výhradne pre NATO“, schopné plniť špecifické požiadavky týchto odvetví.



Vo februári 2017 spoločnosť Atos uviedla na trh aj Hoox for Business, svoje riešenie pre bezpečné telefonovanie pre profesionálov.



###

O Atos



Atos so svojimi približne 100 000 zamestnancami v 72 krajinách a ročným obratom vo výške 12 miliárd EUR je globálnym lídrom v digitálnej transformácii. Atos je európskou jednotkou v riešeniach Big Data, kybernetickej bezpečnosti, vysoko výkonnej výpočtovej infraštruktúry (High Performance Computing) a digitálnych pracovísk (Digital Workplace). Poskytuje cloudové služby, infraštruktúrne a dátové služby, rovnako ako aj transakčné služby prostredníctvom Worldline, európskeho lídra v oblasti platobných služieb.

Vďaka vysokej technologickej a digitálnej odbornosti a znalostiam priemyselných odvetví, Atos podporuje digitálnu transformáciu svojich klientov naprieč všetkými obchodnými odvetviami: finančné služby, výrobný priemysel, médiá, energetika a verejné služby, štátny verejný sektor, obrana, zdravotníctvo, retailové podniky, telekomunikácie a doprava.

Atos začal pôsobiť na Slovensku po akvizícii spoločnosti Siemens IT Solutions and Services v októbri 2010 pod menom Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Atos Slovensko dosiahol v roku 2016 čistý obrat 68 897 065 EUR a zamestnáva 304 zamestnancov v Bratislave, Prievidzi, Košiciach a Banskej Bystrici.

Skupina Atos je celosvetovým technologickým partnerom Olympijských a Paralympijských hier a pôsobí pod značkami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify a Worldline. Atos SE (Societas Europaea) je kótovaná na burze cenných papierov CAC40 Paris.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.