Atlético našlo stratenú slávu, Olympique nezískal jackpot, píšu médiá o finále Európskej ligy

LYON 17. mája (WebNoviny.sk) - Ohlasy médií na finálový zápas futbalovej Európskej ligy 2017/2018 v Lyone, v ktorom Atlético Madrid triumfovalo nad Olympique Marseille (3:0).

Marca (Šp.): "Atlético Madrid víťazom Európskej ligy. Tím Diega Simeoneho ukázal svoju nadradenosť nad Olympique Marseille. Francúzi boli vyrovnaným súperom iba v úvodných minútach, neskôr ich súper ovládol. Fernando Torres prišiel na ihrisko krátko po treťom góle Gabiho, ktorý ukončil akékoľvek pochybnosti o výhre Atlética. Zakrátko dve legendy zdvihli nad hlavu víťazný pohár. Ďakujeme pekne, Atlético."





AS (Šp.): "Atlético Madrid tretíkrát v histórii vyhralo EL. Dokázalo to veľmi komfortne a jednoducho. Antoine Griezmann bol opäť kľúčový hráč a dielo dokončil Gabi. Simeoneho tím využil defenzívnu neistotu Marseille. Inkasovaný gól a zranenie Payeta výrazne ovplyvnili mužstvo Rudiho Garciu. Brankár Oblak bol prakticky bez práce. ´Rojiblancos´ boli smrteľne efektívni - zo štyroch striel vyťažili tri góly. Ďalším cieľom Atlética je Európsky superpohár."

Sport (Šp.): "Antoine Griezmann je hráč absolútne najvyššej úrovne. Francúz to potvrdil v stredajšom finále EL. Atlético zdolalo Olympique Marseille bez väčších problémov."

El País (Šp.): "Po dvoch prehrách vo finále LM s Realom Madrid našlo Atlético stratenú slávu v Lyone. Získalo trofej, ktorá zahájila jeho najlepšiu éru."

L´Equipe (Fr.): "Olympique Marseille nezískal jackpot. Ak by zvíťazil, mal by priamu miestenku do Ligy majstrov a vyriešil by väčšinu svojich ekonomických starostí."

Le Parisien (Fr.): "Niekoľko desiatok kilometrov od miesta, kde vyrastal, bol Antoine Griezmann hrdinom rozhodujúceho duelu EL v Lyone a prelomil svoje finálové prekliatie."

