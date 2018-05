Atlético chce vo finále Európskej ligy využiť skúsenosti, Marseille túži po 25 rokoch po trofeji

LYON 16. mája (WebNoviny.sk) - Vo finále futbalovej Európskej ligy 2017/2018 sa v stredu 16. mája stretnú Olympique Marseille a Atlético Madrid.

Francúzsky zástupca bude mať "papierovo" výhodu domáceho prostredia. "Les Phocéens" sa však možno budú môcť spoľahnúť aj na veľkú podporu z hľadiska, keďže sa hrá v domovskom stánku Olympique Lyon - ich neďalekého konkurenta z Ligue 1.

Aj v nastávajúcej sezóne 2018/2019 má víťaz EL zaručenú účasť v prestížnej Lige majstrov. Zápas v Lyone sa začne o 20.45 h a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Holanďan Björn Kuipers (45).

Tretie finále pre Marseille

Olympique Marseille dosiahol historicky tretie finále európskeho pohára číslo dva - premiérové od ročníka 2003/2004. Vo švédskom Göteborgu vtedy podľahol inému španielskemu zástupcovi FC Valencia (0:2).

"Tréner Rudi Garcia nám od začiatku sezóny vštepoval do hláv, že to zvládneme a postúpime až do finále. Aj keď sa nám nedarilo, stále tvrdil, že sa nám to podarí. Mal pravdu," vyhlásil podľa agentúry AP portugalský stopér Marseille Rolando.

Predpokladané zostavy: Olympique Marseille: Mandanda - B. Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi - M. Lopez, Sanson - Thauvin, Payet, Ocampos - Germain Atlético Madrid: Oblak - Vrsaljko, Savič, Godín, Lucas Hernández - Koke, Saúl Ňíguez, Gabi, Á. Correa - Griezmann, Diego Costa

Kmeňový zamestnávateľ slovenského reprezentanta Tomáša Hubočana môže vyhrať európsku trofej po 25 rokoch. V sezóne 1992/1993 triumfoval v LM. Bude to však mať mimoriadne ťažké. Proti bude nielen kvalitný protivník, ale aj historická štatistika, keďže doteraz žiadne francúzske mužstvo neovládlo európsky pohár číslo dva.

Kouč francúzskeho tímu Garcia šikovne využil EL na to, aby sa aj menej vyťažení hráči cítili ako dôležitá súčasť mužstva. "V tom tkvie naša sila. Každý má pocit, že môže prispieť niečím dôležitým. Všetkých presvedčil, že to funguje," povedal mladý 23-ročný Morgan Sanson, ktorý z pozície defenzívneho záložníka vypomáha obrannej formácii. Vedľa neho častokrát nastupuje Maxime Lopez.

Tímy prenikli do finále rôznymi cestičkami

Talentovaný produkt klubovej akadémie túži získať pre Marseille ďalší európsky úspech. "Keď vyhráme, prefarbím si vlasy na modro. Keď Olympique v roku 1993 triumfoval v LM, ešte som nebol na svete. Môj otec mi mnohokrát rozprával, aké to bolo finále. Ak by sa nám to podarilo zopakovať, bolo by to ako sen. Vyhrať toto finále je pre mňa, moju rodinu aj celé mesto otázkou hrdosti," povedal 20-ročný rodák z Marseille Maxime Lopez.

Zaujímavosťou stredajšieho duelu bude aj to, že sa v ňom stretnú víťazi inauguračných sezón dvoch európskych pohárov. Olympique Marseille v roku 1993 triumfoval v úvodnom ročníku novodobej LM, Atlético Madrid pre zmenu ovládlo premiérovú edíciu EL v roku 2010.

Obidva tímy prenikli do finále EL rôznymi cestičkami. Marseillské mužstvo zahájilo svoju púť v EL 2017/2018 už v 3. predkole, Atlético Madrid dostalo šancu na reparát v druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži po tom, ako na jeseň nepostúpilo zo skupiny v LM.

Madridčania chcú trofej

"Rojiblancos" sa predstavia v piatom európskom finále za ostatných osem rokov. "Los Colchoneros" najskôr dvakrát triumfovali v EL (2010 a 2012, pozn.). Menej úspešné už boli finálové stretnutia LM proti mestskému rivalovi Realu Madrid (2014 a 2016).

Tím trénera Diega Simeone bol pred dvoma rokmi blízko k tomu, aby sa stal klubovým kráľom kontinentu. Milánske finále musel rozhodnúť až jedenástkový rozstrel. V ňom sa ako jediný pomýlil pravý bek Atlética Juanfran.

S odstupom času však priznal, že keby v stredu znova došlo na penalty, nebál by sa. "Ak by mi tréner povedal, že mám ísť v rozstrele kopať, urobím to. Či by som mal strach? Nie. Išiel by som znova. Finále LM sme v roku 2016 neprehrali preto, že som nepremenil jedenástku," povedal 33-ročný Juanfran podľa webu football-espana.net.

Jeho spoluhráč Koke sa pred stredajším finále nechal počuť, že aj keď EL nie je LM, Madridčania urobia všetko, aby v nej zvíťazili.

"Chceme trofej. V nedávnych rokoch sme boli v niekoľkých finále, ale nesiahli sme na ňu. Tentoraz to túžime zmeniť. Vo finále sa môže prihodiť čokoľvek, ale myslím si, že by sme mohli využiť naše väčšie skúsenosti z takýchto zápasov. Radi by sme dali naším fanúšikom dôvod na oslavu," poznamenal španielsky reprezentant Koke.

Tréner Simeone pyká za vylúčenie

Hráčov Atlética nebude vo finále povzbudzovať od postrannej čiary ich tréner Diego Simeone. Horkokrvný 48-ročný Argentínčan pyká na trávniku Arsenalu Londýn.

Útočník Madridčanov Fernando Torres po sezóne odíde z klubu, za ktorý hráva od detstva a prežil v ňom veľkú časť profesionálnej kariéry. Na rozlúčku by rád v drese Atlética konečne vyhral nejakú významnú trofej. V čase, keď Atlético v nedávnych rokoch získalo tituly v La Lige, Copa del Rey či EL, legionárčil v anglickej Premier League.

"Už ako malý chlapec som sníval o tom, že raz s Atléticom vyhrám veľkú trofej. Ak by sa nám to v stredu podarilo, bolo by to perfektné. Bude to ťažké od úvodu až do konca, ale myslím si, že v porovnaní s mnohými hráčmi Marseille vieme, aké je to hrať európske finále," skonštatoval pre beIN SPORTS 34-ročný Fernando Torres.

Európska liga UEFA - finálové zápasy 1958: Londýn FA - FC BARCELONA 2:2 a 0:6 1960: Birmingham City - FC BARCELONA 0:0 a 1:4 1961: Birmingham City - AS RÍM 2:2 a 0:2 1962: FC VALENCIA - FC Barcelona 6:2 a 1:1 1963: Dinamo Záhreb - FC VALENCIA 1:2 a 0:2 1964: REAL ZARAGOZA - FC Valencia 2:1 1965: Juventus Turín - FERENCVÁROS BUDAPEŠŤ 0:1 1966: FC BARCELONA - Real Zaragoza 0:1 a 4:2 po predĺžení 1967: DINAMO ZÁHREB - Leeds United 2:0 a 0:0 1968: LEEDS UNITED - Ferencváros Budapešť 1:0 a 0:0 1969: NEWCASTLE UNITED - Újpest Budapešť 3:0 a 3:2 1970: RSC Anderlecht - ARSENAL LONDÝN 3:1 a 0:3 1971: Juventus Turín - LEEDS UNITED 2:2 a 1:1 1972: Wolverhampton Wanderers - TOTTENHAM HOTSPUR 1:2 a 1:1 1973: FC LIVERPOOL - Borussia Mönchengladbach 3:0 a 0:2 1974: Tottenham Hotspur - FEYENOORD ROTTERDAM 2:2 a 0:2 1975: BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH - FC Twente Enschede 0:0 a 5:1 1976: FC LIVERPOOL - FC Bruggy 3:2 a 1:1 1977: JUVENTUS TURÍN - Athletic Bilbao 1:0 a 1:2 1978: SEC Bastia - PSV EINDHOVEN 0:0 a 0:3 1979: CZ Belehrad - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1:1 a 0:1 1980: Borussia Mönchengladbach - EINTRACHT FRANKFURT 2:3 a 0:1 1981: FC IPSWICH TOWN - AZ Alkmaar 3:0 a 2:4 1982: IFK GÖTEBORG - Hamburger SV 1:0 a 3:0 1983: RSC ANDERLECHT - Benfica Lisabon 1:0 a 1:1 1984: RSC Anderlecht - TOTTENHAM HOTSPUR 1:1 a 1:1 po predĺžení, 3:4 na pok. kopy 1985: Videoton Székesfehérvár - REAL MADRID 0:3 a 1:0 1986: REAL MADRID - 1. FC Kolín 5:1 a 0:2 1987: IFK GÖTEBORG - Dundee United 1:0 a 1:1 1988: Espaňol Barcelona - BAYER LEVERKUSEN 3:0 a 0:3 po predĺžení, 2:3 na pok. kopy 1989: SSC NEAPOL - VfB Stuttgart 2:1 a 3:3 1990: JUVENTUS TURÍN - AC Fiorentina 3:1 a 0:0 1991: INTER MILÁNO - AS Rím 2:0 a 0:1 1992: AC Turín - AJAX AMSTERDAM 2:2 a 0:0 1993: Borussia Dortmund - JUVENTUS TURÍN 1:3 a 0:3 1994: Austria Salzburg - INTER MILÁNO 0:1 a 0:1 1995: AC PARMA - Juventus Turín 1:0 a 1:1 1996: BAYERN MNÍCHOV - Girondins Bordeaux 2:0 a 3:1 1997: FC SCHALKE 04 - Inter Miláno 1:0 a 0:1 po predĺžení, 4:1 na pok. kopy 1998: Lazio Rím - INTER MILÁNO 0:3 (hralo sa v Paríži) 1999: Olympique Marseille - AC PARMA 0:3 (hralo sa v Moskve) 2000: Arsenal Londýn - GALATASARAY ISTANBUL 0:0 po predĺžení, 1:4 na pok. kopy (hralo sa v Kodani) 2001: FC LIVERPOOL - CD Alavés 5:4 po predĺžení (4:4, 3:1) (hralo sa v Dortmunde) 2002: FEYENOORD ROTTERDAM - Borussia Dortmund 3:2 (hralo sa v Rotterdame) 2003: Celtic Glasgow - FC PORTO 2:3 po predĺžení (hralo sa v Seville) 2004: FC VALENCIA - Olympique Marseille 2:0 (hralo sa v Göteborgu) 2005: Sporting Lisabon - CSKA MOSKVA 1:3 (hralo sa v Lisabone) 2006: FC Middlesbrough - FC SEVILLA 0:4 (hralo sa v Eindhovene) 2007: RCD Espanyol Barcelona - FC SEVILLA 2:2 po predĺžení, 1:3 na pok. kopy (hralo sa v Glasgowe) 2008: ZENIT PETROHRAD - Glasgow Rangers 2:0 (hralo sa v Manchestri) 2009: ŠACHTAR DONECK - Werder Brémy 2:1 po predĺžení (hralo sa v Istanbule) 2010: ATLÉTICO MADRID - FC Fulham 2:1 po predĺžení (hralo sa v Hamburgu) 2011: FC PORTO - Sporting Braga 1:0 (hralo sa v Dubline) 2012: ATLÉTICO MADRID - Athletic Bilbao 3:0 (hralo sa v Bukurešti) 2013: Benfica Lisabon - FC CHELSEA 1:2 (hralo sa v Amsterdame) 2014: FC SEVILLA - Benfica Lisabon 0:0 po predĺžení, 4:2 na pok. kopy (hralo sa v Turíne) 2015: Dnipro Dnipropetrovsk - FC SEVILLA 2:3 (hralo sa vo Varšave) 2016: FC Liverpool - FC SEVILLA 1:3 (hralo sa v Bazileji) 2017: Ajax Amsterdam - MANCHESTER UNITED 0:2 (hralo sa v Štokholme) 2018: Olympique Marseille - Atlético Madrid ??? (hrá sa v Lyone)

