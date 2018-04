Astronómovia objavili na okraji pozorovateľného vesmíru 14 obrovských galaxií, smerujú k zrážke

Keď autori článku hovoria o "súčasnosti", myslia tým stav, ktorý by bol z našej Zeme pozorovateľný o 12 miliárd rokov - teda v hypotetickom prípade, ak by ešte existovala, čo nebude. Novoobjavené obrie galaxie sa totiž nachádzajú v časti vesmíru vzdialenej od nás 12 miliárd svetelných rokov a pohľad na ne je pohľadom do času, keď bol vesmír starý "iba" 1,4 miliardy rokov.