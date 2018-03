Astoriho smrť začali vyšetrovať ako zabitie, podľa prokuratúry je to rutina

FLORENCIA 5. marca (WebNoviny.sk) - Talianska prokuratúra začala oficiálne vyšetrovanie smrti futbalistu Davida Astoriho.

Kapitán Fiorentiny skonal v nedeľu vo veku 31 rokov v hoteli pred ligovým zápasom v Udine.

Podľa medializovaných informácií zomrel na srdcový infarkt, po sebe zanechal dvojročnú dcéru

"Otvorili sme vyšetrovanie vo veci zabitia. Umožní nám to zistiť prípadnú osobnú zodpovednosť za jeho smrť," informoval miestny prokurátor Antonio de Nicolo, s dôvetkom, že ide o štandardný proces v prípade náhleho úmrtia. Súdna pitva prebehne v utorok, jeho telo by mali nasledujúci deň previezť do Florencie, kde ho vo štvrtok pochovajú.





Rodák zo San Giovani Bianco bol odchovancom milánskeho AC, kde hral od svojich štrnástich rokov. Na súťažné stretnutie však v drese "rossoneri" nikdy nenastúpil. Po hosťovaniach v kluboch z nižších súťaží v roku 2008 prestúpil do Cagliari, kde v období rokov 2008 až 2016 odohral 174 stretnutí. V sezóne 2014/2015 hosťoval v AS Rím a v nasledujúcom ročníku vo Fiorentine, kde v roku 2016 prestúpil aj natrvalo a vypracoval sa až na kapitána mužstva. Taliansko reprezentoval na mládežníckej i seniorskej úrovni. Informácie zverejnil web BBC.

