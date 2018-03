AS Rím musí v Lige Majstrov proti Šachtaru skórovať, Manchester privíta doma Sevillu

RÍM/MANCHESTER 11. marca (WebNoviny.sk) - Futbalová Liga majstrov 2017/2018 ponúkne v utorok ďalšie dve odvetné stretnutia osemfinálového programu. Taliansky AS Rím v domácom prostredí nastúpi proti ukrajinskému šampiónovi Šachtaru Doneck. V súbežne hranom zápase Manchester United privíta FC Sevilla. Obe stretnutia majú úvodný výkop o 20.45 h SEČ.

Musíme zachovať pokoj

Ak chcú "giallorossi" z Ríma pomýšľať na premiérový postup medzi osmičku najlepších európskych tímov od sezóny 2007/2008, musia doma na Olympijskom štadióne minimálne raz prekonať defenzívu Šachtaru Doneck. Prvý duel tejto konfrontácie sa v Charkove skončil výhrou ukrajinského zástupcu (2:1). "Chceme postúpiť do štvrťfinále a dúfame, že nám k tomu pomôžu aj naši fanúšikovia. Musíme to zvrátiť v náš prospech, pretože si zaslúžime ísť ďalej. A čo potrebujeme na postup? Musíme zachovať pokoj tak, ako to predviedol Juventus v odvete proti Tottenhamu," povedal podľa webu asromalive.it 26-ročný stopér Rimanov Kostas Manolas, rodák z egejského ostrova Naxos.



AS Rím v doterajších piatich vzájomných súbojoch podľahol tomuto ukrajinskému protivníkovi až štyrikrát. Zverenci trénera Eusebia Di Francesca sa na duel LM naladili piatkovou ligovou výhrou nad FC Turín (3:0). "V odvete proti Šachtaru musíme byť na ihrisku vyvážení. Práve táto vlastnosť nám chýbala v prvom zápase na Ukrajine. Súper má mnoho brazílskych hráčov, ale verím, že ho dokážeme dostať do problémov. V ostatných dvoch ligových dueloch sme strelili sedem gólov. Posilnilo to naše sebavedomie," povedal Di Francesco.

Zápas v Ríme bude kľúčový

Šachtar Doneck postúpil do osemfinálovej fázy LM štvrtýkrát. Pri predošlých troch účastiach prenikli "baníci" medzi najlepšiu európsku osmičku iba raz - v sezóne 2010/2011, a práve cez AS Rím. Mužstvo, ktoré vtedy viedol legendárny Rumun Mircea Lucescu, pred siedmimi rokmi zvíťazilo v oboch stretnutiach, na Olympijskom štadióne v Ríme (3:2) aj v odvete v Donbass Arene (3:0)."Na Rimanov sa pripravujeme zodpovedne. Vieme, akí sú silní. Verím však nášmu mužstvu. Bude to historicky dôležitý zápas, musíme ho vyhrať," povedal podľa oficiálnej stránky "baníkov" Argentínčan Facundo Ferreyra, s 19 gólmi najlepší strelec doterajšieho priebehu ukrajinskej Premier League 2017/2018. "Dúfam, že predzápasový čas strávime čo najefektívnejšie a v Ríme podáme úžasný výkon," zaželal si brazílsky obranca Ismaily.



Šachtar si svoj ligový duel na ihrisku Vorskly Poltava (3:0) taktiež predohral už v piatok. Tréner Paulo Fonseca sa ani za priaznivého stavu neodhodlal k tomu, aby šetril niektoré opory na stretnutie LM. "Zápas v Ríme bude kľúčový, ale nemali by sme zabúdať, že naším hlavným cieľom je ukrajinská liga. Nastúpili sme na pôde mužstva, ktoré je v tabuľke na 3. mieste. Bolo dôležité ho zvládnuť, čo sa nám aj podarilo. Až teraz sa môžeme plnohodnotne sústrediť na AS Rím," vyhlásil 45-ročný Portugalčan, ktorého britské médiá spájajú s presunom na lavičku Arsenalu Londýn. "V Šachtare mám zmluvu do konca sezóny, zameriavam sa na moju prácu a naplnenie cieľov. Zvyšok ma nezaujíma," skonštatoval na margo možného sťahovania na londýnsky Emirates Stadium.

Veľa nových hráčov

Anglický Manchester United v prvom zápase na trávniku FC Sevilla (0:0) v ofenzíve veľa neukázal. "Červení diabli" však do odvety pôjdu nabudení sobotňajším ligovým triumfom nad odvekým rivalom FC Liverpool (2:1) a veria, že k postupu do prvého štvrťfinále LM od ročníka 2013/2014 ich dotlačí aj kúzlo Old Traffordu a trénera Josého Mourinha. United doteraz nastúpili proti španielskym mužstvám v domácom prostredí dovedna 23-krát, zaznamenali deväť víťazstiev a prehrali iba 4-krát. Portugalčan Mourinho vo svojej trénerskej kariére čelil FC Seville v deviatich zápasoch, až sedem doviedol do víťazného konca.



Niekdajší dlhoročný obranca ManUtd Nemanja Vidič (2006 - 2014) sa domnieva, že Mourinhov tím kvalitatívne má na to, aby v tejto sezóne získal "ušatú trofej", ktorú ostatný raz ukoristil pred desiatimi rokmi v pamätnom moskovskom finále proti FC Chelsea. "Už pred začiatkom tejto sezóny som povedal, že United má väčšiu šancu uspieť na európskej scéne než v Premier League. Do mužstva prišlo veľa nových hráčov, ktorí potrebujú čas, kým sa zohrajú. Mourinho je veľmi dobrý taktik, pozná špecifiká pohárovej Európy a vie, ako šikovne zvládnuť zápasy v nej," vyhlásil 36-ročný Srb pre web goal.com.

Bojovať o každú loptu

Sevilla v novodobej histórii LM (od roku 1992, pozn.) ešte nikdy neprenikla ďalej ako do osemfinále. Všetko by chcela zmeniť proti trojnásobnému európskemu klubovému šampiónovi. "Veríme, že máme šancu, ale musíme vyhrať. Musíme bojovať o každú loptu, akoby to bol náš posledný zápas v živote. Chceme byť naďalej súčasťou LM," povedal pre televíznu stanicu ESPN taliansky legionár vo farbách "Sevillistas" Franco Vázquez.

"Rojiblancos" celkovo čakajú na účasť vo štvrťfinále kontinentálneho pohára číslo jeden už 60 rokov. "V prvom zápase sme neskórovali, ale dúfam, že na Old Trafforde zažijeme vzrušujúce predstavenie. Potešila by ma remíza 1:1," povedal pre Radio Sevilla prezident andalúzskeho klubu Pepe Castro. Generálka na odvetu osemfinále LM však tímu Vincenza Montellu nevyšla - v sobotu v La Lige doma podľahol Valencii (0:2).Žreb štvrťfinálovej fázy je na programe v piatok 16. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.

