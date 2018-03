Arnold Schwarzenegger podstúpil operáciu, jeho prvé slová po zobudení boli „Som späť“

LOS ANGELES 31. marca (WebNoviny.sk) - Rakúsko-americký herec a politik Arnold Schwarzenegger podstúpil v piatok v Los Angeles operáciu srdca, počas ktorej mu lekári vymenili srdcovú chlopňu.

Operácia bola plánovaná

Podľa informácií, ktoré na Twitteri zverejnil jeho hovorca Daniel Ketchell, operácia prebehla v poriadku, Scharzeneggerov stav je stabilizovaný a rýchlo sa po operácii zotavuje.

„Jeho prvé slová boli ´Som späť´, takže je v dobrej nálade," napísal Ketchell. Niektoré médiá ešte v piatok písali, že šlo o akútny zákrok, to však Schwarzeneggerov hovorca popiera.

„Nebol to akútny zákrok, bola to plánovaná operácia," povedal Ketchell pre agentúru Associated Press. Lekári Schwarzeneggerovi podľa neho museli vymeniť srdcovú chlopňu, ktorú mu voperovali už v roku 1997 v Mexiku. „Náhradná chlopňa z roku 1997 nikdy nebola myslená ako permanentná, a jej životnosť už vypršala," povedal hovorca.

Začínal ako kulturista

Arnold Alois Schwarzenegger začínal ako kulturista a sedemkrát získal titul Mr. Olympia. Ako herec je známy najmä z akčnej sci-fi série Terminátor (1984, 1991, 2003, 2015).

Diváci ho môžu poznať aj vďaka snímkam ako Barbar Conan (1982), Komando (1985), Predátor (1987), Dvojičky (1988), Total Recall (1990), Policajt zo škôlky (1990), Posledný akčný hrdina (1993), Junior (1994), Pravdivé lži (1994), Batman a Robin (1997) či troch filmov zo série Expendables (2010, 2012 a 2014). V rokoch 2003 až 2011 zastával post guvernéra Kalifornie a po dvoch volebných obdobiach sa opäť vrátil k hereckej kariére.

Hoci je Schwarzenegger členom Republikánskej strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, počas pôsobenia na poste guvernéra Kalifornie zastával v mnohom odlišné postoje ako väčšina republikánov a podľa mnohých komentátorov mal v niektorých témach oveľa bližšie k demokratom. Bojoval okrem iného proti globálnemu otepľovaniu a nezdieľal ani odpor voči prisťahovalcom, ktorý je typický napríklad pre Trumpa.





