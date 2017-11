Armádne nákupy od domácich podnikov sú celosvetovým trendom

Najlepším európskym riešením sú pre armádu a políciu dodávky od domácich firiem, ak to know-how a výrobné kapacity dovoľujú. Takto postupujú takmer všetky krajiny. Pre agentúru SITA to v súvislosti s pripravovaným projektom obrnených vozidiel 4×4 a 8×8 uviedol predseda Sekcie výrobcov obranného priemyslu (SVOP) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Martin Dušanič. „Slovensko už dnes patrí do jadra Európskej únie a je členom NATO. Ak sa pri nákupoch pre armádu ešte vytvorí priestor pre domáce podniky a ich zamestnancov, tak sme dosiahli najlepšie, najracionálnejšie a najférovejšie riešenie pre občanov. Oceňujem, že sa k zapojeniu domáceho priemyslu priklonila aj slovenská vláda,“ zdôraznil.