Argumentov v môj prospech je dosť, reagoval Matej Tóth

BRATISLAVA 12. augusta (WebNoviny.sk) - Olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth, ktorý pre nezrovnalosti v biologickom pase momentálne nesúťaží a neštartuje ani na prebiehajúcich MS v atletike v Londýne, prezradil, že v sebe cíti narastajúce napätie z toho, aký verdikt v súvislosti s ním napokon vyriekne disciplinárna komisia Slovenského atletického zväzu (SAZ). Tá zhodnotí, či Tóth porušil alebo neporušil antidopingové pravidlá.

Napätie každým dňom stúpa

Biologický pas funguje na princípe matematického vzorca. Odchýlky automaticky nemusia znamenať, že si športovec pomáhal nedovolenými prostriedkami alebo metódami. "Napätý som, odkedy mi z IAAF oznámili, z čoho ma obviňujú... Ale, samozrejme, napätie vo mne každým dňom stúpa," vyhlásil najlepší športovec SR za rok 2016 pre sobotňajšie vydanie denníka Šport.



Tridsaťštyriročný rodák z Nitry v ostatných týždňoch zbieral argumenty od expertov, ktorými mienil presvedčiť IAAF o svojej nevine. "Bolo toho pomerne veľa - cestovanie, rozhovory, rôzne vyšetrenia. Myslím si, že argumentov v môj prospech, a expertov, ktorí sa za mňa postavili, je dosť," optimisticky dodal Tóth.

Je to veľmi ťažké

Po šokujúcej správe prejavujú dôveru nielen jeho najbližší, ale aj fanúšikovia či partneri. "Je to veľmi ťažké, ale veľmi mi pomáha moja rodinka. Doma mi baby vytvorili atmosféru, ktorá sa ničím neodlišuje od bežného života. Dcérkam som vysvetlil, prečo nejdem na majstrovstvá sveta do Londýna, a prečo nie som na sústredeniach. Odvtedy to už neriešia," doplnil.



Napriek zložitej situácii, v ktorej sa ocitol, zostáva pozitívne naladený. "Ja stále tak trochu naivne verím, že keď športujete čisto, tak vás predsa nemôžu potrestať," sympaticky skonštatoval Matej Tóth.





