Argentínska legenda Maradona prijal od Hamšíka podpísaný dres a daroval mu ten svoj

NEAPOL 12. apríla (WebNoviny.sk) - Argentínska legenda Diego Maradona prijal podpísaný dres od slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka a rozhodol sa na oplátku venovať mu ten svoj z čias, keď bol hviezdou talianskeho klubu SSC Neapol.

Daroval dres

Súčasný kapitán futbalistov SSC Marek Hamšík minulý týždeň daroval Maradonovi svoj dres, v ktorom najlepší futbalista SR za rok 2017 vyrovnal Argentínčanov rekord v počte gólov strelených za Neapol. Päťdesiatsedemročný Maradona sa v drese "Partenopei" strelecky presadil 115-krát, Hamšík má na konte v tíme z mesta na pobreží Tyrrhenského mora už 119 gólov.

"Marek, pre mňa bola veľkou cťou, že si mi venoval dres, v ktorom si vyrovnal môj rekord v počte gólov za Neapol. Veľa hráčov pôsobilo v modrom drese, no výraznejšie sa nepresadili. My sme dvaja, ktorí milujú modrý dres SSC a zapísali sme sa aj do histórie klubu.

Marek, ešte raz ti gratulujem k prekonaniu rekordu. Veľké objatie od Tvojho priateľa Diega!“ povedal Maradona vo videu, ktoré zverejnil na facebooku a držal v rukách podpísaný dres z čias minulých.

Myslel som na teba

Presne pred týždňom Hamšík Maradonovi odkázal: "Ahoj Diego. Som tu s týmto dresom, ktorý je pre mňa veľmi špeciálny. Práve v ňom som totiž strelil 115. gól a vyrovnal tvoj rekord. Bola pre mňa veľká česť byť po tvojom boku, keď som skóroval proti FC Turín.

Myslel som na teba a chcel by som ti dať tento malý darček s venovaním: Diego, ten najlepší. Dúfam, že sa ti to bude páčiť, posielam silné objatie. Forza Napoli navždy."





