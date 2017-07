Arabské krajiny vyzývajú Katar k prijatiu šiestich princípov boja proti extrémizmu

Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Egypt a Bahrajn 5. júna prerušili diplomatické styky s Katarom, zakázali mu prístup do ich vzdušného priestoru i k prístavom a uzavreli hranicu so Saudskou Arábiou - jedinú, ktorú má krajina na súši. Obvinili ho z podpory teroristických skupín po celom Blízkom východe, čo Katar odmieta, a kritizovali jeho väzby s Iránom. Neskôr krajine predostreli zoznam trinástich požiadaviek, po ktorých splnení sú ochotní blokádu ukončiť, no tie Katar odmietol s tým, že zasahujú do jeho suverenity.