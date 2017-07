Anonym sa vyhráža teroristickým útokom na Slovensku, podpísal sa ako Mohamed

BRATISLAVA/KOŠICE 18. júla (WebNoviny.sk) - Podozrivú zásielku našli policajti v pondelok na košickom letisku. Podľa informácií televízie JOJ tam policajti urobili bezpečnostné opatrenia, keďže sa anonym v lístočku napísanom po anglicky vyhrážal, že spácha teroristický útok.

Prípad už prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ako informuje portál TV JOJ noviny.sk, list neprišiel poštou, páchateľ ho nechal na pulte v letiskovej hale.



List bol napísaný v anglickom jazyku a jeho pisateľ sa predstavil ako Mohamed. Vyhrážal sa v ňom, že v našej krajine 25. júla vybuchne bomba. Keďže ide o hrozbu možného teroristického útoku, prípad si prevzala Národná kriminálna agentúra (NAKA).

"Samozrejme, vykonávajú sa aj ďalšie operatívno-pátracie úkony s cieľom identifikovať páchateľa, ktorý túto hrozbu vo forme anonymného listu, či skôr krátkeho oznámenia, vhodil do schránky jednej právnickej osobe," priblížil policajný prezident Tibor Gašpar. Na prípade polícia intenzívne pracuje. "Polícia bude robiť opatrenia, ktoré sa týkajú aj ďalších letísk. Budú aj iné opatrenia, ktoré by som nechcel špecifikovať, lebo to nie je možné z taktického hľadiska," doplnil Gašpar.

Nájdená zásielka v pondelok bežnú prevádzku letiska neovplyvnila. Cestujúci žiadnu hrozbu nepocítili. V odletovej hale bolo len niekoľko policajtov. Pasažierov nebolo nutné z budovy evakuovať, informuje TV JOJ.





