Anketa 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko

BRATISLAVA 1. decembra 2017 (WBN/PR) – Najrozsiahlejší výskum verejnej mienky na Slovensku má svoje druhé pokračovanie. Minulý rok hlasovalo 2 070 Slovákov, v siedmich kategóriách udelili viac ako 350 000 hviezdičiek a absolútnym víťazom sa stal Peter Sagan. V úspešnej ankete 77 dôvodov, prečo mám rád Slovensko, majú Slováci aj v roku 2017 možnosť udeliť hviezdičky v siedmich kategóriách. Kategórie osobnosť roka, športovec roka a udalosť roka zostali nezmenené, s novými nomináciami. Nové kategórie na rok 2017 sú slovenské filmy, ikony novodobej slovenskej architektúry, slovenské nápoje a špeciálna kategória 7 odtlačkov Slovenska vo svete.

Ankete 2016 dominoval šport. Udalosťou roka sa stali tituly majstra sveta v individuálnych športoch a za osobnosť roka sme si zvolili Mira Šatana. „Tradičná kuchyňa starých mám“ sa stala naj chuťou Slovenska, za najlepší slovenský produkt sme zvolili antivírusový softvér Eset a spomedzi spoločenských akcií vyhral Ľadový dóm na Hrebienku. Siedmym divom Slovenska sa stali Vysoké Tatry. Zvolených 7 divov sveta bolo následne zobrazených aj na limitovanej edícii 1,75 l fľaše svetovej slovenskej vodky Goral Master.

Ako obstojí Slovensko v roku 2017? Stane sa absolútnym víťazom opäť Sagan? V kategórii šport mu bude silnou konkurentkou lyžiarka Petra Vlhová. Spomedzi osobností sa do nominácií okrem iných dostali politik Alexander Dubček, prvá dáma slovenského IT Mária Bieliková alebo majiteľ úspešnej slovenskej cestovnej kancelárie Ľubomír Fellner. Slováci si toho roku zvolia aj najikonickejšiu slovenskú stavbu novodobej histórie. Stane sa ňou most, vysielač, pamätník alebo hotel? V ankete sa dozviete aj o tom, čo Slováci pijú najradšej. Bude to pivo, víno alebo voda z vodovodného kohútika? V roku 2017 prekvitala aj slovenská kinematografia. Vyhrá kontroverzný Únos, pašerácka Čiara alebo paródia Cuky Luky? V špeciálnej kategórii 7 odtlačkov Slovenska vo svete sú medzi nominovanými ikona pop-artu Andy Warhol, vynálezca Štefan Banič, ale aj slovenskí stavitelia a hokejisti.

Aj v roku 2017 bude spomedzi hlasujúcich vyžrebovaný jeden víťaz, ktorý získa víkendový pobyt pre dve osoby s polpenziou v hoteli Lomnica v Tatranskej Lomnici. Ďalších 7 + 7 respondentov ankety získa exkluzívnu kolekciu svetovej slovenskej vodky Goral Master.

Anketu podporila nezisková organizácia Súdržnosť zrodená z& minulosti.

