Ani pozitívne časti našich dejín nevieme dobre stroviť, vyhlásil Fico na korčuliach na Oslave zvrchovanosti

Podľa Fica Slovensko je krajinou, ktorá nedokáže dobre stroviť ani pozitívne časti svojich dejín. „Veľké národy sa vedia vysporiadať so svojou minulosťou aj vtedy, keď tá minulosť nie je práve najkrajšia. Ja som s veľkým rešpektom aj závisťou sledoval, ako sa Francúzi približujú k svojmu sviatku Dobytie Bastily, hoci majú na to kontroverzný názor. My sme, bohužiaľ, krajina, kde nie tie negatívne, ale ani tie pozitívne časti našich dejín nevieme dobre stroviť. Pozrite sa, ako sa médiá postavili k Cyrilovi a Metodovi, jednoducho je to podľa mňa veľká hanba. Uvedomme si, že 25. výročie deklarácie bolo v roku 1992 vlastne nástupom vzniku samostatného štátu. Prvýkrát sme ako slovenský národ prejavili záujem žiť v samostatnej krajine. A to sa potom pretavilo aj do Ústavy, ktorá bola prijatá 1. septembra 1992 a potom do vzniku samostatného štátu 1. januára 1993,“ povedal Robert Fico na brífingu v Starej Bystrici po tom, čo si na korčuliach vyskúšal časť obľúbenej Bystrickej cyklomagistrály.