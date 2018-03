Ani Haščičov hetrik nestačil na víťazstvo trenčianskych Gladiátorov

BRATISLAVA 1. marca 2018 (WBN/PR) - Po takmer mesiaci sa trenčianski vysokoškoláci predviedli v rámci EUHL (Európska univerzitná hokejová liga) na domácom ľade. Súperom im boli rovesníci z Budapešti, ktorí rovnako ako oni, stále pomýšľajú a bijú sa o miesto do playoff.

Gladiators Trenčín – Hokiklub Budapešť 5:7 (1:0, 1:2, 3:5)

Góly a asistencie: 8. Porubský (Haluška, Okuliar), 38. Haščiš (Porubský, Smolka), 51. Haščič (Kopunec, Okuliar), 53. Hajko (Okuliar, Haščič), 57. Haščič (Zemko) – 31, Németh (Kőrősi), 34, Szűcs (Godó, Egyed), 47. Godó (Dorner), 48. Szűcs (Godó), 48. Fekete (Zavalniuk), 50. Kőrősi (Sándorffy, Zavalniuk), 60. Kőrősi

Vylúčení: 4:1 na dve minúry, navyše Baron (GLA) OT, Zavalniuk (HKB) 5+DKZ, presilové hry: 2:4, oslabenia: 1:0, pomer striel: 34:31

Rozhodovali: Lesay – Drblík, Ďurina

Gladiators Trenčín: Crkoň – Matejka, Okuliar, Kopecký, Zemko, Kopunec, Baron, Porubský, Haščič, Haluška, Smolka, Hajko, Balaj, Gašparovič, Révesz

Hokiklub Budapešť: Hajek – Berendi, T. Vajda, Egyed, Z. Vajda, Halászik, Jászai, Godó, Sándorffy, Kőrősi, Derner, Zavalniuk, Németh, Fekete, Szűcs

Zápas nadstavbovej časti medzi Trenčínom a Budapešťou začal v pokojnom tempe, gólové skóre sa podarilo otvoriť Porubskému v 10. minúte, keď Hajeka prekonal pomedzi betóny. Následne to z pravého kruhu skúšal Hajko, no hokejové šťastie mu neprialo rovnako ako hosťom, ktorí sa po prečíslení nepresadili, keď strieľal Zsolt Vajda.

V polovici zápasu sa podarilo hosťom vyrovnať, keď si Szűcs položil domáceho brankára a následne už pohodlne zakončil. Len o tri minúty na to sa Budapešť dostala do vedenia, blafákom sa blysol Godó. Príležitosť na opätovné vyrovnanie mal Porubský, keď mu bolo ponúknuté trestné strieľanie, no jemu blafák mu nevyšiel. Krátko pred koncom dejstva sa už ale nemýlil Haščič, ktorý po strele do vinkla upravil na 2:2.

Doposiaľ vyrovnaný zápas začal naberať celkom iný spád v 47. minúte, kedy vysokoškoláci z Budapešti odštartovali presilovú hru o dvoch hráčov. Nielen, že sa počas nej znova dostali do vedenia, ale po ďalšom faule domácich si ju predĺžili. Hostia v priebehu necelých 4 minút štyrikrát prekonali domáceho gólmana a už-už sa mohlo zdať, že o víťazovi je rozhodnuté. Gladiátori však nezložili zbrane, v oslabení vyšiel blafák Haščičovi, následne sa presadil skôr šťastným tečom po Okuliarovej delovke Hajko. Tri minúty pred koncom počas presilovej hry po tretí raz v zápase udrel spomedzi kruhov Haščič, no ani následná powerplay už Gladiátorom nestačila na dotiahnutie sa k svojmu súperovi. Ba práve naopak – do opustenej bránky poslal puk Kőrősi a spečatil tak víťazstvo svojho mužstva.





