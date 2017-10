NEWCASTLE 16. októbra (WebNoviny.sk) - Anglický futbalový klub Newcastle United je na predaj. V pondelok to vyhlásil jeho majiteľ Mike Ashley, ktorý v tlačovej správe uviedol, že "klub poskytne najlepšej ponuke, ktorá pre neho zabezpečí investície potrebné na to, aby United pokročili na ďalšiu úroveň".

Päťdesiattriročný Ashley klub kúpil v roku 2007, zbavil ho dlhov a poskytol mu finančnú podporu v ťažkých časoch.





Za ostatnú dekádu Newcastle dvakrát vypadol do The Championship, no v najkratšom možnom termíne sa vrátil do Premier League. Správy o možnom predaji klubu sa objavili nedávno, keď sa na zápase Newcastlu proti FC Liverpool objavila finačníčka Amanda Staveleyová.

