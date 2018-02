Angličanky lietajú za plastikou do Košíc, zo štátnej kliniky si niekto podľa Trendu urobil biznis

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Agentúra New Look Holiday ponúka na svojej webovej stránke širokú škálu plastických operácií pre anglickú klientelu. Hoci je web v angličtine, kontaktné číslo má slovenskú predvoľbu.

Firma sa špecializuje na nový typ biznisu - medicínsku turistiku a ponúka dva v jednom. Cenovo dostupné zákroky pre zahraničných pacientov a výlet do historického mesta na východe Slovenska, do Košíc. Píše týždenník Trend.

Kvalitu medicínskej starostlivosti zaručuje agentúre New Look Holiday košický partner. "Je lídrom kliník plastickej a kozmetickej chirurgie na Slovensku," píše na svojej stránke agentúra. Presný názov zariadenia neuvádza.

Keď Trend napísal na e-mail agentúry v angličtine predstierajúc, že je zahraničná záujemkyňa o liposukciu a úpravu prsníkov, prišla takmer okamžite odpoveď. Žiadali zaslať fotografie predmetných partií tela a vyplniť krátky dotazník.

Tri podozrivé veci

Do troch pracovných dní dostala reportérka presné inštrukcie aj s návrhom dátumu operácie a zmluvy. V nej je uvedené, že agentúra je len sprostredkovateľ a nenesie zodpovednosť za prípadné následky objednaných výkonov. Tú má podľa zmluvy partner - štátna Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice (UNLP).

"Klientka má podľa pokynov letieť z Londýna do Košíc, kde ju počká pracovník agentúry. Ten ju odprevadí do apartmánového hotela, v ňom potom strávi niekoľko pooperačných dní potrebných na zotavenie. Zákroku má predchádzať lekárska konzultácia s doktorom Olegom Turkinom, ktorý bude v nemocnici operovať. Platbu za výkon, ktorú orientačne určili na zhruba päťtisíc eur, treba odovzdať na tomto stretnutí," objasnil Trend.





Ako agentúra potvrdila, platí sa po predoperačných testoch pri osobnej konzultácii s chirurgom, pričom sa nedá platiť kartou, iba v hotovosti. Na celom prípade sú podľa Trendu podozrivé hneď tri veci. Ide najmä o spôsob platby.

"V štátnych nemocniciach samoplatca uhrádza výkony v pokladnici, ktorá mu vydá doklad o zaplatení. Ten slúži nielen pre pacienta, ale aj pre účtovníctvo nemocnice. Otázne je tiež, kam idú všetky peniaze, keďže v oficiálnom cenníku nemocnice sú nižšie sumy za výkony ako tie, ktoré Trendu poslala agentúra," upozorňuje týždenník.

Pochybné je aj to, na čom stojí spolupráca medzi štátnou klinikou a agentúrou, keďže v centrálnom registri neexistuje medzi nimi žiadna sprostredkovateľská zmluva. "Rieši si niekto v štátnej nemocnici, financovanej najmä z verejných zdrojov, súkromný biznis s plastickými operáciami?" pýta sa Trend.

Riaditeľ nemocnice o ničom nevedel

Podľa zverejnených informácií riaditeľ nemocnice Milan Maďar o ničom nevedel. Klinika v košickej nemocnici uskutočnila vlani podľa oficiálnych štatistík 1800 operácií, mala vyše dvesto samoplatcov, 137 z nich bolo cudzincov, zväčša zo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Príjem z operácií, ktoré si pacienti hradili sami, bol pre kliniku 40-tisíc eur. To znamená, že na jedného samoplatcu to oficiálne vychádza v priemere len dvesto eur. Suma, ktorú agentúra vyrátala Trendu za operáciu na štátnej klinike, bola násobne vyššia.

"Podľa cenníka zverejneného nemocnicou stojí napríklad liposukcia brucha 900 eur. Keď Trend predstieral objednávku zákroku, agentúra uviedla, že pôjde o 2 450 eur. Rozdiel bol veľký, hoci išlo o orientačný údaj a presnú sumu mal stanoviť až lekár na osobnej konzultácii," dodal Trend.

Vedenie nemocnice najskôr poslalo odpovede na otázky týkajúce sa agentúry a plastických operácií Angličaniek e-mailom. V nich napríklad uviedlo, že pacient platí výlučne v pokladni. Ako však objasnil Trend, neskôr hovorkyňa volala, že odpovede neplatia a stanovisko poskytnú na osobnom stretnutí.

Riaditeľ nemocnice Milan Maďar na ňom tvrdil, že o agentúre New Look Holiday doteraz nevedel. "Dopočul som sa o nej, keď ste poslali otázky," povedal. Na ich základe spustil internú kontrolu, ktorá má porovnať chorobopisy platiacich pacientov s pokladničnými dokladmi.

Pacienti platia „cash" na klinike

Primár plastickej kliniky košickej nemocnice Róbert Sabovčík priznal, že pacienti platia „cash" na klinike. "Museli by ísť z plastiky do pokladne a ani nevedia, kde to je," vysvetlil. Tvrdí, že pacient odovzdá len sumu podľa platného cenníka nemocnice, po výkone vloží klinika peniaze v plnej výške do pokladne a dá mu bloček.

Podľa Trendu Sabovčík podobne ako riaditeľ najskôr konštatoval, že o New Look Holiday nič nevie. Neskôr sa v rozhovore preriekol, že väčšina zahraničných samoplatcov išla minulý rok práve cez túto agentúru.

Agentúra New Look Holiday, naopak, spoluprácu so štátnou nemocnicou nepoprela a potvrdila, že nemá žiadny oficiálny právny rámec. Napísala, že partner oň nemal záujem. Trend však upozorňuje, že ak má súkromná firma spoluprácu so štátnou nemocnicou v akejkoľvek oblasti, zo zákona musí byť medzi nimi zmluvný vzťah.

Tomu spravidla predchádza zložité verejné obstarávanie. "Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie UNLP doteraz nevyžadovala podpísanie zmluvy," uviedla New Look Holiday v stanovisku. Konečná suma pre klienta operovaného v štátnej nemocnici zahŕňa podľa nej okrem cien zákroku aj služby sprostredkovateľa a ďalšie výdavky.

Špecialista na zákroky Turkin

Agentúra na svojich stránkach uvádza ako špecialistu na zákroky lekára štátnej nemocnice Olega Turkina. Ten je v UNLP zamestnaný na plný úväzok. Okrem toho však operuje aj v súkromnom košickom centre plastickej chirurgie Gévé.

Lekár rovnako ako jeho nadriadení nevie vysvetliť, ako sa k nemu klienti New Look Holiday do štátnej operačnej sály dostávajú. "Pracujem na súkromnej klinike doktora Glúcka. On zrejme spolupracuje s agentúrou. Ja som len chirurg, ktorý operuje pacientov, o nič viac sa nestarám," reagoval pre Trend. Odmieta, že by niekedy prebral platbu od pacienta osobne.

Šéf súkromného centra Miroslav Glúck vraví, že s New Look Holiday má spoločný biznis na zmluvnej báze. Stará sa však len o klientov, ktorí po prvotnej e-mailovej komunikácii prídu k nim. O ostatných vraj nemá žiadne informácie a nemajú s ich klinikou nič spoločné.

Výpoveď pacientky zo Spojeného kráľovstva

Podľa ministerstva zdravotníctva nie je v poriadku, že súkromná agentúra posiela pacientov do štátnej kliniky a nejestvuje k tomu žiadna zmluva.

"Prípad sme okamžite preverili prostredníctvom Úradu pre riadenie podriadených organizácií," reagovala hovorkyňa Zuzana Eliášova. Na základe výsledkov interného šetrenia nemocnice podľa nej bezodkladne určia ďalší postup. "Ak sa preukážu pochybenia, sme pripravení vyvodiť zodpovednosť a pristúpiť k príslušným právnym krokom," podotkla.

Týždenník Trend má k dispozícii aj výpoveď pacientky zo Spojeného kráľovstva, ktorej meno má v redakcii a z dôvodu ochrany zdroja ho neuvádza.

Plastická operácia sa podľa nej nepodarila a pacientka zatiaľ márne žiada o kompenzáciu. Vraví, že peniaze platila na stretnutí s Turkinom za prítomnosti sprievodcu. Nepamätá si už presne, ktorý z nich ich od nej prebral. Suma za výkon však bola podľa e-mailov, ktoré preposlala, zhruba dvojnásobok toho, čo je v oficiálnom cenníku nemocnice.

Padla prvá hlava

Len pár hodín po tom, ako Trend zverejnil informácie o pochybnom biznise na plastickej klinike Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, padla prvá hlava. Vedenie nemocnice odvolalo primára kliniky Róberta Sabovčíka. Informovala o tom hovorkyňa nemocnice Ivana Stašková.

V stanovisku vedenia nemocnice uviedla, že tak urobili na základe prvých poznatkov interného vyšetrovania. Podľa hovorkyne nemocnice kontrola v tejto chvíli ešte nie je ukončená.

O miesta tak môžu prísť aj lekári, ktorí sa na tomto podnikaní agentúry podieľali. Nemocnica začala pracovnoprávny postup voči kolektívu kliniky a iným pravdepodobne zainteresovaným zamestnancom. "Každý z nich bude predvolaný na individuálny rozhovor, aby sa k danej veci vyjadril,“ uviedla Stašková.

V štátnej košickej nemocnici tiež do odvolania pozastavili plánované plastické operácie samoplatcov. UNLP zároveň podáva trestné oznámenie. Vedenie nemocnice opätovne zdôraznilo, že nemali vedomosť o spolupráci agentúry s klinikou a podľa výsledkov kontroly sú pripravení podniknúť právne kroky voči agentúre New Look Holiday.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Predstavujeme slovenskú Ecocapsulu, energeticky sebestačný mobilný mikrodom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.