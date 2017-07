Andy Roddick a modelka Brooklyn Decker čakajú druhé dieťa

“Brook, neviem, ako to všetko zvládaš. Vidím to každý deň a stále mi to nedáva zmysel. Si neuveriteľná umelkyňa, podnikateľka, matka, manželka, sestra a priateľka. Pre mnohých je nesmierne zložité odísť od profesionálneho športu. Ty si dôvod, prečo bol ten môj osobný prechod do kvázi-normálneho, každodenného života, uspokojujúci a dokonalý. Hank si raz uvedomí, aké má šťastie. Naša dcéra, ktorá je na ceste, si tiež uvedomí, že má najlepšiu matku na svete. Jednoducho, ďakujem, že si sama sebou," povedal na adresu 30-ročnej manželky, s ktorou sa zosobášil v apríli 2009. Pár už spoločne vychováva syna Hanka, ktorý v septembri oslávi druhé narodeniny.