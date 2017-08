Andy Murray sa odhlásil z US Open, Lukáš Lacko lucky loserom

NEW YORK 26. augusta (WebNoviny.sk) - Britský tenista Andy Murray sa pre pretrvávajúce problémy v bedrovej oblasti odhlásil so záverečného štvrtého grandslamového turnaja sezóny US Open na tvrdom povrchu v New Yorku (28. augusta - 10. septembra). Tridsaťročný rodák zo škótskeho Dunblane bol nasadenou dvojkou vo dvojhre mužov, v ktorej na tomto podujatí triumfoval v sezóne 2012. Lucky loserom z kvalifikácie sa stal Slovák Lukáš Lacko, bude hrať s Francúzom Benoitom Pairem.

"Urobil som všetko, čo bolo v mojich silách, aby som bol v stave hrať na tomto turnaji. Po Wimbledone som si doprial niekoľko týždňov regenerácie. Samozrejme, situáciu som konzultoval s mnohými odborníkmi. Snažil som sa oddychovať, rehabilitovať. Dokonca to na tréningoch bolo v ostatných dňoch v poriadku, ale zároveň ma to stále sužovalo priveľmi na to, aby som takto mohol pomýšľať na zisk titulu. Práve s takýmto zámerom som pritom do New Yorku pricestoval," povedal A. Murray na tlačovej besede a nevylúčil ani predčasný koniec sezóny, čím by sa pridal k Švajčiarovi Stanovi Wawrinkovi, Srbovi Novakovi Djokovičovi a Japoncovi Kei Nišikorimu.



Andy Murray 12. júla prehral s Američanom Samom Querreym vo štvrťfinále Wimbledonu na tráve v Londýne, neskôr sa pre spomenutú indispozíciu odhlásil z Montrealu aj Cincinnati. Minulý piatok odcestoval za Atlantik, napokon však usúdil, že nie je dostatočne fit.

Zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray vlani v lokalite Flushing Meadows vo štvrťfinále nestačil na Japonca Kei Nišikoriho. V pondelok ho na čele singlového renkingu vystriedal Španiel Rafael Nadal.

