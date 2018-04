Andrés Iniesta po 16 rokoch opustí FC Barcelona, s „blaugranas“ získal spolu 31 titulov

BARCELONA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona príde po sezóne o jednu zo svojich najväčších osobností - Andrésa Iniestu.

Tridsaťtriročný stredopoliar to oznámil na piatkovej tlačovej konferencii. Zúčastnili sa na nej aj jeho rodina, funkcionári i spoluhráči. V tíme "blaugranas" strávil šestnásť rokov a získal dovedna 31 titulov, v hre je aj o tridsiatu druhú, FCB je blízko k majstrovskému titulu.

V "áčku" FC Barcelona hrá od roku 2002

Iniesta pôsobí v FC Barcelona od 12 rokov. Do A-mužstva sa prepracoval v roku 2002, dosiaľ odohral vo všetkých súťažiach 669 zápasov a strelil 57 gólov. Nikto v histórii klubu nezískal viac trofejí ako on, rovnaký počet má na konte Lionel Messi.



Osemkrát sa tešil z ligového primátu (2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016), šesťkrát z národného pohára (2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018) štyrikrát ovládol Ligu majstrov (2006, 2009, 2011, 2015) a tri razy sa tešil na majstrovstvách sveta klubov FIFA (2009, 2011, 2015). V zbierke má aj sedem Španielskych superpohárov a tri európske.

"Toto je moja posledná sezóna v Barcelone. Strávil som tu celý život a nie je jednoduché odísť. Klub mi dal dôveru a spravil zo mňa hráča, akým som. Ak by som mu však nemohol odovzdávať všetko, tak ako on dával mne, nebol by som šťastný," vyhlásil rozcítený Iniesta a na margo svojej budúcnosti dodal: "Povedal som už skôr, že nikdy nebudem hrať v Európe za iný tím, ale ostatné možnosti sú otvorené. Po skončení ročníka sa všetko dozviete."

Pravdepodobne zamieri do Číny

Čoskoro 34-ročný loptový virtuóz (nar. 11. mája 1984) s veľkou pravdepodobnosťou zamieri do čínskeho klubu Tchien-ťin Čchüan-ťien. Majster sveta (2010) aj Európy (2008, 2012) v najľudnatejšej krajine sveta údajne zarobí až 37 miliónov eur za rok.

Španielsky denník Marca vyrukoval aj s iným dôvodom, prečo má Iniesta zamieriť na Ďaleký východ. Podľa uvedeného zdroja je pre hráča dôležitá aj skutočnosť, že Čína je veľký odberateľ svetovej produkcie vína. Nie je žiadne tajomstvo, že Iniesta sa popri futbale angažuje aj v tomto priemysle.

V materskom regióne Fuentealbilla je majiteľom veľkej vinice, kde pod značkou Bodega Iniesta produkuje víno "116 minuto". Názov sa odvoláva na najslávnejší moment jeho kariéry, keď presne v 116. min rozhodol finále MS 2010 v JAR. Ak by sa transfer do Číny podarilo zrealizovať, Iniesta by mohol následne na tamojší trh dodať až 2 milióny fliaš vína, cena jednej je približne 10 eur.





