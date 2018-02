Andrej Martin vyradil jednotku „pavúka“ a na turnaji v Quite postúpil do štvrťfinále

QUITO 9. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský kvalifikant Andrej Martin zvíťazil za 67 minút 6:4, 6:2 nad jasne favorizovaným Španielom Pablom Carrenom-Bustom nasadeným ako prvým v stretnutí štvrtkového osemfinálového 2. kola dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour 250 Ecuador Open v ekvádorskom Quite.

"Teším sa, že som potvrdil stúpajúcu formu a pohodu na tomto turnaji. Dosiahol som prvý veľký skalp v mojej kariére, veď som vyradil hráča z elitnej desiatky rebríčka. Turnaj sa však teraz ešte len začína," napísal Andrej Martin na facebooku.

Martinovo druhé štvrťfinále na ATP World Tour

Dvadsaťosemročný Bratislavčan Martin, aktuálne 156. v singlovom renkingu, v minulosti proti 26-ročnému členovi Top 10 Carrenovi-Bustovi nehral. V piatkovom štvrťfinále ho vyzve 18-ročný francúzsky držiteľ voľnej karty Corentin Moutet (152.). Tiež to bude premiérová vzájomná konfrontácia. Účastník 3. kola Roland Garros aj OH z roku 2016 Martin je vo svojom druhom štvrťfinále so štatútom ATP World Tour.

"Najkľúčovejšie bolo, že som mal za sebou už dva zápasy, toto bol tretí. Bol som teda zvyknutý na podmienky. Navyše, tie tunajšie mi fakt sedia," podotkol podľa webu Asociácie tenisových profesionálov (ATP) Martin, ktorý dosiahol svoj premiérový triumf nad niektorým hráčom prominentnej desiatky (skóre 1:2). V 1. kole dvojkolovej kvalifikácie mal voľný žreb, v jej finále zdolal Brazílčana Pedra Sakamota dvakrát 6:4 a v pondelok v 1. kole hlavnej súťaže vyradil ďalšieho Brazílčana Rogéria Dutru Silvu 7:5 6:4.

Moutet vo štvrtok prežil jeden mečbal takmer 39-ročného chorvátskeho veterána Iva Karloviča na servise v tajbrejku rozhodujúceho setu, triumfoval 7:5, 6:7 (3), 7:6 (6). Vekový rozdiel na takejto úrovni bol najvýraznejší od Viedne 2011, kde sa vtedy 18-ročný domáci Dominic Thiem presadil proti 44-ročnému krajanovi Thomasovi Musterovi.

Vlani Martin vypadol už v prvom kole

Zverenec českého kouča Jana Hernycha Martin už má na tomto špecifickom podujatí v nadmorskej výške 2850 metrov istotu prémiu 14 535 amerických dolárov pred zdanením a 57 bodov do hodnotenia vrátane zvládnutia dvojkolovej kvalifikácie. V pondelok sa posunie prinajhoršom približne na 142. miesto. Bude záležať na výsledkoch iných hráčov do konca týždňa.

Niekdajší 98. muž svetového rebríčka Martin bol v osemfinálovom 2. kole na hlavnej profesionálnej úrovni premiérovo od júla, keď ako obhajca prieniku do finále na antuke v chorvátskom Umagu (to bolo jeho dosiaľ jediné aspoň štvrťfinále, takže na reprízu čakal 19 mesiacov) na úvod zdolal Uzbeka Denisa Istomina, potom prehral s Rusom Andrejom Rubľovom.

Minulý rok sa Martin na podujatí ATP World Tour 250 v ekvádorskej metropole lúčil v 1. kole, nestačil na miestneho špecialistu Víctora Estrellu-Burgosa z Dominikánskej republiky (6:3, 2:6, 4:6).

Zhodou okolností podľahol rovnakému súperovi 1. septembra na antukovom challengeri takisto v Quite (6:7 /6/, 5:7), ale aj v osemfinále toho významnejšieho turnaja v tomto dejisku už v sezóne 2016 pri svojom miestnom debute (5:7, 1:6). Estrella-Burgos triumfoval na všetkých troch doterajších edíciách Ecuador Open, teda v rokoch 2015 - 2017, vo štvrtok prehral v osemfinále s Rakúšanom Geraldom Melzerom 6:4, 1:6, 4:6.

Quito - dvojhra - osemfinále

Andrej Martin (SR) – Pablo Carreno-Busta (Šp.-1) 6:4, 6:2 za 67 minút

