Andrej Kiska poslal telegram Putinovi, vyjadril sústrasť pozostalým obetí po páde lietadla

BRATISLAVA 11. februára (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska poslal sústrastný telegram prezidentovi Ruskej federácie Vladimirovi Putinovi v súvislosti s pádom civilného lietadla pri obci Stapanovskoje. Pri páde lietadla pravdepodobne zomrelo 71 osôb.

„Vážený pán prezident, s ľútosťou som prijal smutnú správu o páde civilného lietadla blízko Moskvy, pri ktorom vyhasli desiatky ľudských životov. V súvislosti s týmto tragickým nešťastím vyjadrujem v mene občanov Slovenskej republiky, ako aj v mene svojom, Vám a všetkým pozostalým úprimnú sústrasť," píše sa v telegrame. Informoval o tom Martin Lipták z tlačového odboru Kancelárie prezidenta.





Neďaleko Moskvy sa v nedeľu krátko po štarte zrútilo lietadlo so 71 ľuďmi na palube. Nehodu zrejme nikto neprežil. Regionálny let An-148 ruských Saratov Airlines zmizol z radaru krátko po štarte z moskovského letiska Domodedovo. Lietadlo smerovalo do mesta Orsk, 1500 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.

