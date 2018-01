Andrej Kiska nie je podľa premiéra nadčlovek a vyzýva ho, aby zverejnil daňové doklady KTAG

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) - Verejnosť by mala mať prehľad o daňových záležitostiach najvyšších ústavných činiteľov. V diskusnej relácií televízie TA3 V politike to dnes povedal predseda vlády Robert Fico.

Ľudia musia vedieť, či najvyšší ústavní činitelia podvádzali na daniach, musia vedieť, koľkokrát využili účinnú ľútosť, musia vedieť, čo sa dialo v marci 2014, pretože nie ja, ale pán prezident o tom hovoril, že mal problém s nejakými DPH-čkami. Ukázalo sa, že to je nejaká firma KTAG, ktorá preukázateľne platila kampaň prezidentovi, povedal Fico.

Zároveň vyzval prezidenta Andreja Kisku, aby zverejnil detaily financovania volebnej kampane v prezidentských voľbách z roku 2014. "Podľa všetkého mal pán Kiska motorček v bicykli," povedal premiér s tým, že prezident by mal zverejniť všetky dokumenty.

Mlčaním vznáša tieň podozrenia

Ako Fico dodal, treba zabrániť tomu, aby sa podobná situácia s možným prekročením finančného limitu zopakovala v priebehu ďalších prezidentských volieb v marci 2019. Prezident podľa Fica mlčaním v tejto veci vznáša obrovský tieň podozrenia, ako prebehli prezidentské voľby. Prevencia podobných prípadov by mala byť podľa neho aj legálne ošetrená. "Ak treba prijať nejaký zákon, chcem to iniciovať," zdôraznil s tým, že na tento problém by sa mal zamerať v najbližších mesiacoch.





"Budeme musieť formou zákona dať povinnosť každému ústavnému činiteľovi na úrovni prezidenta, predsedu vlády, ja sa z toho nechcem vymaniť, aby to bol nejaký lex prezident, aby musel dokázať, ako si financoval kampaň, koľko peňazí do toho dal," zdôraznil Fico.

Zatĺkanie škodí funkcii

Prezident podľa predsedu vlády nie je nadčlovek, ktorý stojí nad ostatnými ľuďmi. "Nech zverejní všetky daňové doklady spoločnosti KTAG za marec 2014, nech zverejní kompletné účtovníctvo za rok 2013, nech povie pán prezident, koľko doplácal na základe účinnej ľútosti daní, nech povie, čo sa dialo v roku 2014. Nič iné nechcem, veď to je normálna výzva," uviedol Fico.





Je podľa neho dôležité, aby prezident nevyvolával pochybnosti. "Tých podozrení je tak veľa, až mám z nich niekedy husiu kožu," skonštatoval premiér. Zatĺkanie zo strany prezidenta podľa Fica škodí jeho funkcii a môže škodiť priebehu volieb v roku 2019. "Je to legitímna téma," dodal.

