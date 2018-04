Andrej Danko požiadal Pellegriniho o stretnutie, vo vláde s ním cíti viacero trecích plôch

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) a šéf Národnej rady SR Andrej Danko sa necíti komfortne vo vláde, v ktorej sa dozvedá o odchodoch ministra či policajného prezidenta z tlačových besied koaličného partnera. Vyhlásil to na stredajšej tlačovej besede po rokovaní mimoriadneho predsedníctva SNS.

Chce si vyjasniť postoje

Ako uviedol, SNS neotvára koaličnú zmluvu, chce však s novým predsedom vlády Petrom Pellegrinim prediskutovať a "vyjasniť si postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie“. Danko sa podľa jeho slov dohodol na pracovnom stretnutí s Pellegrinim, ktoré sa uskutoční vo štvrtok o 15:00.

"SNS z hľadiska svojich stanov a orientácie spočíva na národnej kresťanskej sociálnej politike. Nebolo by rozumné z hľadiska politiky, aby sme od týchto hodnôt ustupovali, a preto v roku 2016 bolo dôležité, že sme u partnerov nachádzali pochopenie pre napĺňanie našej politiky. Po dvoch rokoch môžem povedať, že vždy sme si dokázali problémy vyriešiť," uviedol s tým, že aj dnes sú koaličnými partnermi Most-Híd a Smer-SD.



"Predseda vlády je človek neznámy z hľadiska svojich postojov a hodnôt pre stranu, ktorej predsedom som ja. Dnes sme rozhodli, že si pozveme na pracovné stretnutie premiéra, aby sme si vyjasnili svoje postoje k otázkam, ktoré prináša vládnutie," vyhlásil Danko.

Vláda s Ficom bola jednoduchšia

Podotkol, že keď bol premiérom Robert Fico, nevznikalo toľko trecích plôch, ako sa to javí vo vláde na čele s Pellegrinim. "Ak sa mám dozvedať o odchodoch ministrov, vysokých štátnych úradníkov, necítim sa komfortne a neviem si predstaviť ďalšie fungovanie v takej vláde. SNS je stabilným partnerom, ctí dohody a keď treba, vieme v záujme našej politiky buchnúť do stola," uviedol Danko.

Podľa neho je dôležité napĺňať vízie v rezortoch, ktoré má SNS v gescii. "Odmietam, aby som musel tvrdo bojovať o veci, ktoré sú prirodzené vo funkčnom štáte," uviedol s tým, že hoci SNS nepatrí rezort vnútra, má právo vedieť o zmenách, má právo pýtať sa, kto bude nový minister vnútra, a má právo vyjadriť svoj názor k zmene systému voľby policajného prezidenta.

SNS sa radikálne vyhranila voči prijímaniu utečencov

„Má právo na svoje liberálne postoje, sociálne postoje,“ povedal o Pellegrinim. Dodal, že SNS nebude súčasťou vlády, ktorá by chcela prijímať prerozdelených utečencov. "SNS sa nechce zúčastniť na rozdeľovaní migrantov, urobíme všetko pre to, aby sme si slušne vysvetlili svoje pozície," povedal a dodal, že chce, aby v piatok bolo bezproblémové rokovanie vlády. To sa malo konať v stredu, Danko bol však iniciátorom presunutia vlády, keďže viaceré materiály podľa neho neboli prerokované medzi koaličnými partnermi.

Danko chce s premiérom hovoriť aj o Rusku. „Som rád, že sme nevyhostili ruských veľvyslancov. Ťažšie sme však prijímali vyhlásenia premiéra, keď schvaľoval útoky v Sýrii,“ povedal. „Vidím hon na čarodejnice, vidím vyhlásenia svetových lídrov konfrontované so skutočnou pravdou, vidím vojny na Twitteri,“ povedal Danko.

Chce problémy vyšetriť, nie sa konfrontovať

Podľa neho SNS ako súčasť vlády je zodpovedná aj za zahraničnú politiku krajiny. "Chceme urobiť všetko pre to, aby sme politikou prispievali k vysvetľovaniu problémov a nie ku konfrontácii," dodal. Ako povedal, hoci sa vrátila elementárna slušnosť do koalície a veľa vecí sa podarilo vyjasniť, nebolo by správne, aby potláčali výhrady, ktoré vládnu v SNS.

Podpredseda SNS Jaroslav Paška priblížil, že témou stretnutia s Pellegrinim bude spoločná zahraničná politika EÚ, obranná politika EÚ. "Sú to vážne témy a boli by sme radi, keby sme stanoviská komunikovali aj s novým predsedom vlády. Chceme sa zorientovať, aká je jeho predstava," povedal. Paška ako jednu z trecích plôch uviedol aj hlasy, že nový minister spravodlivosti za Most-Híd Gábor Gál chce opäť vrátiť do hry Istanbulský dohovor o zastavení násilia na ženách.

„Boli sme dohodnutí, že niektoré témy už nebudeme otvárať,“ povedal Paška. Pripomenul, že ratifikovať Instanbulský dohovor pred časom odmietol expremiér Fico. Predsedníctvo sa v stredu dohodlo aj na termíne snemu SNS na 9. júna v Prešove.

,

Pozrite si náš nový Magazín !

Video V Tureckom Jazere objavili záhadný tri tisíc ročný hrad

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.