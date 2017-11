Andrej Danko nemal v ruskom parlamente čo robiť, zhodli sa Šebej a Droba

BRATISLAVA 18. novembra (WebNoviny.sk) - Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vôbec nemal vystúpiť s prejavom v ruskej Štátnej dume, chybou bola už samotná Dankova návšteva ruského parlamentu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to povedal predseda zahraničného parlamentného výboru František Šebej (Most-Híd). Naopak, prejav Andreja Kisku v Európskom parlamente podľa Šebeja podporil to, k čomu sa traja najvyšší štátni predstavitelia prihlásili v spoločnom vyhlásení k prioritám členstva Slovenska v Európskej únii.

František Šebej povedal, že nevie o žiadnej inej vysokopostavenej parlamentnej delegácii krajiny Európskej únie, ktorá by od anexie Krymu navštívila ruskú Štátnu dumu. „Ten prejav išiel úplne mimo smerovania našej zahraničnej politiky,“ povedal Šebej a dodal, že slová, ktoré v prejave odzneli, považuje za „hrubé faily a nezmysly,“ čo navyše prekrúcajú históriu.

Hrubé faily a nezmysly

„Aká slovanská vzájomnosť? Tá slovanská vzájomnosť, čo umožňuje Rusom zabíjať Ukrajincov na Ukrajine a vice versa?“ pýtal sa v diskusii Šebej a pripomenul, že Dankov hostiteľ Viačeslav Volodin sa po anexii Krymu ocitol na sankčných zoznamoch Európskej únie.

„Vôbec nechápem, ako sa slovenskí ústavní činitelia môžu nechať hostiť človekom, na ktorého sú uvalené sankcie za jeho podiel na odtrhnutí Krymu,“ vyhlásil poslanec a dodal, že ruskú Štátnu dumu nepovažuje za demokraticky zvolený parlament. Šebej však kroky predsedu parlamentu nepovažuje za zámerné a myslí si, že Danko zle vyhodnotil, čo návšteva Ruska a samotný prejav zo zahranično-polického hľadiska znamená.





Podľa člena zahraničného parlamentného výboru Juraja Drobu (SaS) bola kritika ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka oprávnená. „Myslím si, že išiel na hranicu toho, čo on ako diplomat môže povedať a jeho kritika smerovala predovšetkým smerom k štátnemu tajomníkovi a predsedovi parlamentu,“ povedal Droba, podľa ktorého bol Dankov prejav „hrubý faul slovenskej zahraničnej politike“.

Danko má odvahu

„V prvom rade tam vôbec nemal čo chodiť a vôbec tam nemal mať taký príhovor, aký mal,“ uviedol Droba, podľa ktorého je Andrej Danko známy odvážnymi krokmi, ktoré v zahraničnej politike robí. Poslanec pripomenul návštevu predsedu parlamentu v Arménsku, kde nad rámec slovenskej zahraničnej politiky pomenoval arménsku genocídu, za čo si vyslúžil prudkú reakciu tureckého veľvyslanectva. „Odvahu má, podniká kroky, no nie vždy sú tie kroky šťastné a úspešné,“ povedal Droba a dodal, že rovnako ako František Šebej považuje ideu slovanskej vzájomnosti za mýtus.





Bruselský prejav prezidenta Andreja Kisku označil Droba za primeraný a vyvážený. „V mojej politickej strane sa mohlo zdať, že bol až príliš eurooptimistický a eurofederalistický, s čím my ako SaS máme problém,“ uviedol novozvolený predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Európske jadro, o ktorom prezident v prejave hovoril, označil Droba za marketingový termín, ktorý priniesol premiér Robert Fico a nikto ho zatiaľ nezadefinoval.

Formovanie jadra Európskej únie

„Ak sa spýtate mňa ako človeka, tak som jednoznačne za to, aby Slovensko bolo v najužšom integračnom okruhu,“ povedal Droba a vzápätí dodal, že v ňom už vlastne sme, keďže sme súčasťou schengenského priestoru aj eurozóny. „Nikam ďalej sa zatiaľ v rámci Európskej únie zájsť nedalo, sme priamo pri tom stole, kde sa delia veci,“ uviedol poslanec.





Podľa Františka Šebeja formovanie jadra Európskej únie nie je výmysel. „Ako inak pomenovať to, že Európska únia už nemusí byť homogénna a vytvorí sa skupina krajín, ktoré budú užšie späté?“ povedal Šebej, podľa ktorého je chvályhodné, že Slovensko javí snahu o integráciu a prvým dôkazom toho je zapojenie do iniciatívy PESCO.

Nevyhnutná záležitosť

„Už to, že Slovensko sa snaží byť pri tom, keď sa formuluje, čo to jadro vlastne bude, je dôležité. Z pohľadu Európskej únie je to dosť nevyhnutná záležitosť, lebo sú tu aj odstredivé procesy a ja by som povedal, že chýbajú dve - tri referendá k tomu, aby sa únia rozpadla“ uviedol Šebej a dodal, že pri vlaňajších rokovaniach trval na tom, aby proeurópska a proatlantická orientácia Slovenska bola súčasťou programového vyhlásenia vlády.

Na to, aby veci v Európskej únii fungovali, nie je podľa Drobu potrebná hlbšia integrácia a súčasný status quo pomerne dobre funguje. „To, čo občanom Európskej únie najviac vadí je spôsob, akým únia hospodári sama so sebou a ako komunikuje. Ľudia môžu mať pocit, že sa vytvorila nejaká eurošľachta, ktorá profituje z toho, že sedí v Bruseli a bol by dobrý signál, keby ukázali, že vedia šetriť aj sami na sebe, vedia si znížiť platy a zrušiť amorálne dôchodky europoslancov,“ povedal Droba a dodal, že ďalšia federalizácia môže niektoré krajiny vystrašiť, pretože ľudia považujú Európsku úniu za moloch, ktorý plytvá ich peniazmi.

