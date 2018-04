Andrej Danko chce podporiť domáci cestovný ruch, inšpiruje sa opatreniami susedných štátov

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská národná strana (SNS) navrhuje znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) na ubytovacie služby na 10 %. Zároveň chce do Zákonníka práce presadiť zavedenie cestovných šekov pre zamestnancov v hodnote 500 eur alebo do výšky minimálnej mzdy. Ako národniari v stredu informovali, o týchto návrhoch idú rokovať so svojimi koaličnými partnermi.

Všetky štáty EÚ už takéto nástroje majú

Takmer všetky štáty Európskej únie podľa SNS už podobné nástroje podpory domáceho cestovného ruchu majú. Zníženú DPH na ubytovacie služby už dlhodobo využívajú aj susedia v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike a Poľsku. Strana tvrdí, že ide naozaj o funkčný nástroj podpory domácej ekonomiky, ktorý má iba výhody a rýchle výsledky.

Podporí sa tak podľa nej rozvoj v mikroregiónoch, zvýši sa zamestnanosť, bude to opäť systémová a cielená podpora domáceho cestovného ruchu aj kúpeľníctva, rovnako sa zvýši prínos pre územné samosprávy.

Budú vychádzať z modelu stravných lístkov

"Som presvedčený, že je tu čas otvoriť vecnú diskusiu o tejto téme, hľadať možnosti a nástroje, ako túto problematiku čo najlepšie uchopiť, a zároveň aktivovať segment cestovného ruchu aj s prihliadnutím na pozitívne ekonomické výsledky Slovenskej republiky," povedal predseda SNS Andrej Danko. Pri cestovných šekoch pre zamestnancov sa strana bude inšpirovať osvedčeným modelom stravných lístkov.



"Prichádzame s návrhom, ktorý má veľkú šancu pomôcť cestovnému ruchu. Zamestnávateľom zase otvára nové ponuky, ako poskytnúť zaujímavý benefit pre zamestnanca," uviedol Danko.

Všetky krajiny, ktoré takéto opatrenia zaviedli, podľa SNS z nich iba profitujú. Strana zníženú DPH na ubytovacie služby, ako aj cestovné šeky pre zamestnancov vníma absolútne pozitívne a verí, že s rovnakým ohlasom sa tieto návrhy stretnú aj u koaličných partnerov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.