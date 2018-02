Andreas Žampa siahal na ZOH 2018 v Pjongčangu na najlepší výsledok v kariére, ale spadol

JANGPCHJONG 18. februára (WebNoviny.sk) - Zo zjazdára Andreasa Žampu rastie solídny špecialista na obrovský slalom. Škoda len, že svoje jazdy nie vždy doťahuje do cieľa. Na jeho olympijské vystúpenie na strmom, ale aj technickom svahu v Jangpchjongu sa dobre pozeralo.

Prvá jazda v agresívnom štýle a výsledné osemnáste miesto sľubovali útok na kariérne maximum. Druhá jazda až po tretí medzičas tiež mimoriadne agresívna, ale s viacerými chybami na vnútornej lyži. Tretia v poradí ho vyhodila z trate a stála možno aj umiestnenie na hranici najlepšej pätnástky.

"Trochu mi to zrejme ušlo v hlave. Možno som po prvom a druhom zaváhaní mohol pribrzdiť, zrovnať sa, a tak ísť ďalej. Šiel som za každú cenu, aj keď som bol rozhodený. Momentálne to až tak nebolí, ale časom to možno viac bude mrzieť, že som nedokončil olympijské preteky. Momentálne prevláda u mňa viac spokojnosti z toho, čo som predviedol v hornej časti, ako sklamanie z tej spodnej. Tá chyba sa dá odstrániť budem pracovať na tom, aby som bol múdrejší do budúcnosti," vravel Andreas Žampa v novinárskej mixzóne v Jangpchjongu.

Na úkor kvality uprednostní rýchlosť

Andreas Žampa bol v úvode tohto roka na jednej z najnáročnejších tratí Svetového pohára vo švajčiarskom Adelbodene na osemnástom mieste.





Vyššie sa zatiaľ v pretekoch najvyššieho rangu nedostal, hoci v olympijskom Pjongčangu bol blízko. Jeho jazdecká nátura mu však nedovolí ísť "zadržane", resp. na určitý výsledok. Snaží sa všetko robiť naplno, niekedy rýchlosť uprednostní na úkor taktiky.





"Chcel som podať čo najlepší výkon. Možno na 75 - 85 % môžem byť spokojný, tých 15 % je to vypadnutie, ale bral som to úplne rovnako - či je to tréning alebo preteky alebo 5000 ľudí v hľadisku alebo nikto. Stále sa to snažím brať rovnako v štýle ´take it or leave it´, čiže buď všetko alebo nič," vysvetlil Andreas Žampa.

Žampovci pricestovali ako poslední zo Slovákov

Dvadsaťštyriročný Tatranec mohol na zimnej olympiáde získať skalp Američana Teda Ligetyho, niekdajšieho suveréna obrovského slalomu, olympijského víťaza zo Soči 2014 a trojnásobného majstra sveta z Garmisch-Partenkirchenu 2011, Schladmingu 2013 a Beaver Creeku 2015.

Po 1. kole mal Žampa pred Ligetym náskok dvoch desatín sekundy, 33-ročný Američan napokon obsadil pätnáste miesto. "O tom som vôbec nerozmýšľal, že ho môžem zdolať. Po prvom kole som vedel len to, že som bol osemnásty a strácal som 2,34 s na lídra," reagoval Andreas Žampa.

Do kórejského dejiska ZOH mladší zo Žampovcov pricestoval ako posledný zo slovenskej zjazdárskej partie. Pred ruchom dejiska ZOH uprednostnil pokojnú prípravu na európskom snehu.

"Sám som si nastavil plán, že prídem neskôr, aby som trénoval sám v Európe a nemal okolo seba olympijský ´humbug´. Myslím si, že sa mi to osvedčilo. Teraz ma ešte čaká slalom a zrejme aj tímová súťaž. Slalom veľmi netrénoval, je to pre mňa niečo špeciálne. Miestny strmý kopec mi vyhovuje viac ako rovina, čiže stať sa môže všeličo. V lete som odjazdil dva slalomy a všetkých som prekvapil, tak verím, že sa to podarí aj do tretice," rozlúčil sa Andreas Žampa.

