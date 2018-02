Anastasii Kuzminovej sa splnil sen, po tretie olympijské zlato si dobehla so slovenskou vlajkou

ALPENSIA 17. februára (WebNoviny.sk) - Zaplnené tribúny v Biatlonovom centre Alpensia ani nedýchali pri poslednej streľbe slovenskej reprezentantky Anastasie Kuzminovej, dovtedy suverénnej líderky olympijských pretekov s hromadným štartom.

Posledný výstrel tesne minula

Kuzminová vybielila štyri terčíky na poslednej položke v stoji rovnako suverénne ako 15 na predchádzajúcich troch položkách. Na úplný záver prišlo drobné zaváhanie, ale ani jedno 150 m dlhé trestné kolo jej už nemohlo zahatať cestu za zlatom. Náskok necelých 25 sekúnd po poslednej streľbe už bol dostatočný.

Záverečné metre do cieľa 33-ročná rodáčka z ruskej Ťumene absolvovala so slovenskou vlajkou v ruke. Podal ju jej člen realizačného biatlonového tímu Lukáš Daubner. Nastinu suverenitu podčiarkuje výsledný náskok 18,8 s pred Bieloruskou Dariou Domračevovou, a to ešte v závere zvoľnila tempo.





"Do poslednej chvíle som si nepripúšťala myšlienky na zlato, lebo stať sa môže hocičo. Trať bola ľadová, strelnica zasa ťažká. Snažila som sa to streliť na nulu, ale až tak veľmi som sa snažila, že som to pokazila v poslednom výstrele. Keďže som nevystrelila na prvý pokus, potom sa už nedalo vrátiť k terču a zbytočne som sa potrápila. Viem, že na tribúnach ľudia nedýchali, ani ja som nedýchala. Snažila som sa konečne streliť štyri nuly, bude moja úloha na ďalšie preteky. Potvrdila som si však, že aj s jedným trestným kolom sa dá vyhrať olympiáda," skonštatovala Anastasia Kuzminová v mixzóne pre slovenské médiá.

Za úspechmi Anastasie je jej manžel Daniel

Nasledovala otázka, aký to bol pocit prísť suverénne prvá do cieľa s vlajúcou slovenskou vlajkou, odpovedala: "Nečakala som, že niekto mi dokáže podať vlajku počas pretekov. Bol to môj sen prísť na cieľovú čiaru so slovenskou vlajkou a konečne sa mi to podarilo."





Za úspechmi Anastasie Kuzminovej stojí aj jej manžel a tréner Daniel Kuzmin. Po suverénnom triumfe svojej manželky systémom štart - cieľ bol taký šťastný, že preletel mixzónou ako šíp a víťazne si tľapol s redaktorom RTVS. Potom priskočil k Nasti a od srdca ju vyobjímal.





"Neuveriteľné preteky, neuveriteľné pocity, neuveriteľná Nasťa. Treba povedať, že bola suverénna a bolo to aj tým, že tlak z nej spadol po prvej medaile v stíhačke. Tieto preteky boli pre nás už akoby len bonusové a práve preto to takto fantasticky vyšlo," uviedol Daniel Kuzmin pre slovenské médiá v Alpensii.

Najlepšia bežkyňa spomedzi biatlonistiek

Jeho manželka je roky známa ako najlepšia bežkyňa spomedzi biatlonistiek. Na ZOH 2018 sa však postupne zlepšovala aj na strelnici. V pretekoch s hromadným štartom dokonca reálne "hrozilo", že prvýkrát v kariére predvedie v pretekoch so štyrmi položkami "čistý nástrel". Nestalo sa, posledná "stojková" rana v jej podaní tesne minula terč.

"Istý bulharský tréner mi povedal, že každá streľba je 25% úspechu. Tak som to rátal spolu s fanúšikmi: 25, 50, 75 percent, až pokiaľ neprišla posledná položka. Vedel som však, že jednu chybu si vzhľadom na náskok 46 sekúnd, s ktorým prišla na strelnicu, už môže dovoliť. Záver bol potom už v eufórii," vysvetlil Kuzmin.





Kuzminová ako prvá biatlonistka v histórii dobyla zlato na troch rôznych olympijských hrách a s medailovou bilanciou 3-3-0 je najúspešnejšia protagonistka tohto športu na ZOH, čo sa týka súčtu individuálnych pretekov. Na ZOH 2018 splnila svoju misiu excelentne. K dvom striebram zo stíhačky a vytrvalostných pretekov pridala najcennejší kov z "mass startu".

Novinárom však Nasťa sľúbila, že na tejto olympiáde ešte nekončí. Čakajú ju ešte ďalšie dva tímové pokusy - miešané štafety (20. 2.) a ženské štafety (22. 2.). "Ešte som neskončila. Aj keď si uvedomujem, že to bude v štafetových behoch o čosi náročnejšie, pokúsim sa dosiahnuť čo najlepší výsledok pre Slovensko," dodala Kuzminová.

