Amrop s konceptom Strategic Talent Acquisition

BRATISLAVA 14. septembra 2017 (WBN/PR) – V rámci svojej inovatívnej stratégie poradenská spoločnosť Amrop, ktorá je priekopníkom v oblasti poradenských služieb so zameraním na ľudský kapitál, potvrdzuje úspešnosť konceptu Strategic Talent Acquisition. Podľa neho Amrop dáva ešte viac do popredia komplexnosť. Kým pri Executive Search riešeniach, kde je Amrop lídrom, klient presne definuje zadanie a následne konzultanti ponúkajú vhodných kandidátov, Amrop v koncepte Strategic Talent Acquisition aj priebežne ponúka správnych kandidátov na pozície budúcnosti.

Ako na včerajšej konferencii New Visions in HR 2017 povedal Igor Šulík, Managing Leadership Partner v Amrope, dynamika zmien súčasnosti a zmenené očakávania tých, čo prácu ponúkajú, a tých, čo prácu nakupujú, volajú po strategickom prístupe k získavaniu ľudí. Dôležitejšie je to o to viac, že hybnou silou rozvoja už nie je kapitál, ale talenty. Tvrdí to aj Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra, podľa ktorého „kapitalizmus je postupne nahrádzaný »talentizmom«“.

Získavanie ľudí je pritom čoraz náročnejšie. Menia sa aj požiadavky na nové posily – tradičné kompetencie ako schopnosť učiť sa, kritické myslenie, EQ, lojalita, flexibilita či transparentnosť vystriedali novodobé kritériá ako orientácia v digitálnom svete, citlivosť na globálne/sociálne témy, laterálne myslenie, spolupráca a schopnosť viesť v čase neistoty.

„V dnešnom neistom a nejednoznačnom svete jednoducho nestačí mať výsledky a byť chytrý... Treba sa rozhodovať múdro, budúcnosť patrí firmám, ktoré sú »smart«,“ zdôraznil I. Šulík.

Firmy, ktoré chcú uspieť, musia mať na kľúčové pozície správnych ľudí v správnom čase – a to znamená skôr, ako ich budú potrebovať. „Už dnes sa treba posunúť od získavania talentov k ich prilákaniu, čiže od taktického krátkodobého pohľadu ku kreatívnemu strategickému prístupu k človeku s cieľom skutočne ho spoznať, spoznať jeho danosti a potenciál a budovať s ním osobný vzťah vrátane pozitívneho vzťahu ku značke zamestnávateľa,“ dodal I. Šulík. Recruiterov dopĺňajú Strategic Talent Acquisition špecialisti, ktorí systematicky a priebežne spoznávajú talenty na trhu a proaktívne pripravujú správnych ľudí na pozície budúcnosti. To znamená na pracovné miesta, ktoré ešte ani neexistujú, avšak vznikajú rýchlo v reakcii na neustále sa meniace prostredie.

Viac o& STA nájdete tu.

Už dvadsať rokov sa špecializuje na strategické poradenstvo pri nastavovaní a& realizácii programov v oblasti Talent Acquisition a& Leadership Services. Je popularizátorom aplikovania poznatkov neurovedy do týchto oblastí, pričom ako jediný Európan získal titul Master Trainer pre model i4 Neuroleader

Ďalšie informácie poskytne:

Igor Šulík, Managing Leadership Partner, Amrop

Amrop Slovakia – Leaders for What’s Next

Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava

T/F +421 2 5443 6001

E slovakia@amrop.sk

W www.amrop.sk

Amrop – Leaders for Whats Next

Amrop Slovakia je poradenská spoločnosť pôsobiaca na slovenskom a stredoeurópskom trhu. Už takmer tridsať rokov spája a rozvíja najdynamickejšie firmy a agilných lídrov schopných čeliť výzvam budúcnosti. Prostredníctvom poradenských riešení v oblasti ľudského kapitálu a vďaka inšpiratívnym lídrom podporuje klientov v dosahovaní udržateľného úspechu.

Je lídrom v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Slovenský Amrop je súčasťou globálnej siete poradenských spoločností zameraných na kontextom riadené cielené vyhľadávanie manažérov. S takmer 80 kanceláriami vo viac ako 50 krajinách Amrop disponuje hlbokým poznaním globálnych trhov a pomáha s hľadaním lídrov budúcnosti – Leaders for What’s Next – zvyknutých pracovať ponad hranice na trhoch na celom svete.

Amrop je členom The Association of Executive Search Consultants (AESC) – najprestížnejšej globálnej asociácie poradenských spoločností so zameraním na Retained Executive Search & Leadership Consulting. Amrop je jej najdlhšie pôsobiacim členom a dosiaľ jediným členom s plnohodnotným zastúpením na Slovensku. K riešeniu poradenských projektov pristupujeme prostredníctvom vlastného modelu 3D špecializácie založenom na kombinovaní poznania sektorových, funkčných a vlastníckych špecifík klientskych zadaní, čo našim konzultantom umožňuje efektívne riešiť aj komplikované problémy v správnych orgánoch, na najvyšších manažérskych úrovniach a pri vysoko špecializovaných expertoch.

Prostredníctvom riešení v oblasti ľudského kapitálu zameraného na talenty a lídrov pracujúcich v rôznych krajinách a celom spektre sektorov Amrop pomáha klientom rozvíjať biznis a dosahovať strategické ciele.

Amrop poskytuje poradenské riešenia v týchto oblastiach:

Executive Search

Strategic Talent Acquisition

Leadership Services

Board Consulting





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.