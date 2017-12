Americký lekári vypočuli prianie pacienta, na hrudi mal vytetovaný nápis „Neoživovať“

BRATISLAVA 4. decembra (WebNoviny.sk) - Vyplniť prianie pacienta sa rozhodli lekári v nemocnici v Miami na Floride po tom, čo prijali muža v bezvedomí, ktorý mal na kľúčnej kosti vytetovaný veľký nápis "Neoživovať", v angličtine "Do not Resuscitate".

Slovíčko "not" bolo dokonca podčiarknuté, a pod nápisom bol aj mužov podpis. Pacient nemal pri sebe doklady a mal v krvi značné množstvo alkoholu.

Ako informuje americký denník The New York Times, lekári si najprv nevedeli rady, či odkaz na jeho hrudi brať vážne, alebo muža oživovať aj napriek nemu.





Po úvodných pokusoch priviesť ho k vedomiu, ktoré však boli neúspešné, sa preto obrátili na experta z oblasti medicínskej etiky, ktorého verdikt znel - neoživovať. Lekári jeho radu uposlúchli, do invazívnejších foriem oživovania sa už nepustili a muž zakrátko zomrel.

Osloveným expertom bol šéf miamského Inštitútu pre bioetiku a zdravotnú politiku Kenneth W. Goodman, ktorý pre The New York Times povedal: "Máme tu chlapíka, ktorý absolvoval náročný proces tetovania, ktorý si dal podčiarknuť slovíčko "nie" a navyše sa pod tento nápis podpísal. Toto všetko by ste nerobili, a nepozerali sa na ten nápis každý deň v zrkadle, ak by ste to tak aj naozaj nemysleli."

