Americkí dobrovoľníci opustili Burkinu Faso z bezpečnostných dôvodov

OUAGADOUGOU 4. septembra (WebNoviny.sk) - Nezávislá americká federálna agentúra Mierové zbory evakuovala všetkých svojich dobrovoľníkov z afrického štátu Burkina Faso. Informovala o tom ambasáda USA v krajine, pričom dôvodom sú obavy o ich bezpečnosť. Veľvyslanectvo oznámilo, že sa do Spojených štátov z Burkiny Faso vrátilo 124 dobrovoľníkov. Podľa neho agentúra pozorne sleduje bezpečnostné prostredie v krajine a teší sa na to, keď sa jej dobrovoľníci budú môcť do tohto západoafrického štátu vrátiť.





Veľvyslanectvo vo vyhlásení presne nešpecifikovalo, o akú bezpečnostnú hrozbu môže ísť, Burkina Faso však v poslednom období čelí útokom islamských extrémistov. V auguste skupina militantov zaútočila na tureckú reštauráciu v hlavnom meste, pričom o život vtedy prišlo 19 ľudí. O niekoľko dní neskôr zase ozbrojenci zabili na severe krajiny troch vojakov.

