Americká vodička narazila do školského autobusu, na vine je podľa nej mačka

NEW CANADA 22. novembra (WebNoviny.sk) - Devätnásťročná vodička, ktorá v utorok so svojím autom prešla do protismeru a nabúrala do protiidúceho školského autobusu, tvrdí, že za dopravnú nehodu, ktorá sa stala v meste New Canada v americkom štáte Maine, môže mačka. Konkrétne jej mačka, ktorá jej počas jazdy sedela na kolenách.





Dievča na polícii vypovedalo, že zrazu cítilo vo svojom lone mokrú kalúžku a preto sa nachvíľku prekvapene pozrelo na mačku. Keď vodička opäť vzhliadla hore, zistila, že sa ocitla v protismere a v ďalšom momente došlo k havárii. Vodič autobusu a niekoľko žiakov pri nehode utrpelo ľahšie zranenia, mačka zomrela.

