Americká plavecká dominancia pokračuje, Brazílčanka má prvé zlato z majstrovstiev sveta

BUDAPEŠŤ 27. júla (WebNoviny.sk) - Americký plavec Chase Kalisz získal vo štvrtok vo finále 200 m polohové preteky premiérový titul seniorského majstra sveta v dlhom bazéne, keď na šampionáte v Budapešti zvíťazil časom 1:55,56 min.

Strieborný skončil Japonec Kosuke Hagino a bronzový Číňan Wang Šun. Zároveň tretíkrát zlepšil svetový juniorský rekord v tejto disciplíne Číňan Čchin Chaj-jang (1:57,06), ktorý posunul jeho hodnotu zo stredajšieho semifinále (1:57,81).



Kaliszova prvá individuálna medaila

Dvadsaťtriročný Kalisz má z doterajších svetových šampionátov dve medaily - v Kazani 2015 bral striebro na 400 m polohové preteky, v Barcelone 2013 bol v tejto disciplíne bronzový. Z olympijských hier v Riu de Janeiro 2016 má takisto striebro.

V Kazani pred dvoma rokmi triumfoval Američan Ryan Lochte, ten sa pre 10-mesačný dištanc za vymyslený príbeh o lúpežnom prepadnutí, ktorý sa obrátil na výtržníctvo na benzínovej pumpe, nemohol na šampionát v Budapešti kvalifikovať. Krátka polohovka je na veľkých podujatiach dlhodobou korisťou amerických plavcov. Trio Ryan Lochte, Michael Phelps a Chase Kalisz ovládlo túto disciplínu na ôsmich po sebe nasledujúcich MS (2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017) a štyroch OH (2004, 2008, 2012, 2016). "Som šťastný, že som nadviazal na tradíciu Phelpsa a Lochteho. Vďaka nim som sa stal takým pretekárom, akým momentálne som. Minulý rok pre mňa nebol najlepší, teraz som však v Budapešti a môžem vyhrávať. Reprezentovať USA a stáť na stupňoch pre víťazov pre mňa znamená všetko. Toto bola moja prvá individuálna medaila. Na moment, keď k streche stúpala americká vlajka a počúval som hymnu, nikdy nezabudnem," povedal pre oficiálnu stránku šampionátu Kalisz.





Vyrovnané finále žien na 50 m znak

V stredajších rozplavbách utvoril nový slovenský rekord na 200 m polohové preteky Richard Nagy, keď dohmatol za 2:01,78 min. Jeho predchádzajúce osobné a slovenské maximum malo hodnotu 2:03,13 min. Zverenec Russela Barbera obsadil v rozplavbách 24. miesto. Na postup do 16-členného semifinále potreboval čas 2:00,23.

Na 100 m voľný spôsob vo štvrtok zvíťazil Američan Caeleb Remel Dressel (47,17 s) pre ktorého to bol premiérový titul individuálneho majstra sveta medzi seniormi v dlhom bazéne. Na striebornú pozíciu odsunul tímového kolegu a zároveň bronzového z olympijských hier v Riu de Janeiro 2016 Nathana Adriana. S bronzom sa musel uspokojiť Francúz Mehdy Metella. "Som z toho veľmi nadšený, ale dôležitejšie je, že USA obsadili 1. aj 2. miesto. To je vždy to, čo chcem vidieť vo výsledkovej listine. Som šťastný, že som mal najlepší čas," vyznal sa po pretekoch Dressel. Dvadsaťročný Američan získal v Budapešti už tretie zlato, bol členom víťaznej štafety USA na 4 x 100 m voľný spôsob a miešaného družstva na 4 x 100 m polohové preteky. Držiteľom svetového rekordu je Brazílčan César Cielo Filho z Ríma 2009 (46,91).

Vyrovnané bolo finále žien na 50 m znak. Najrýchlejšia bola napokon v juhoamerickom rekorde Brazílčanka Etiene Medeirosová (27,14 s), ktorá o jedinú stotinu zdolala Číňanku Fu Jüan-chuej. Tretia skončila vo vyrovnanom európskom rekorde (27,23) Alexandra Gerasimeňová z Bieloruska. Medeirosová sa nielenže stala premiérovo seniorskou majsterkou sveta v dlhom bazéne, ale je prvou Brazílčankou, ktorej sa to podarilo. Na šampionáte v Kazani 2015 jej výkon na 50 m znak stačil "len" na striebornú medailu.

Belmonteová nechala za sebou domácu hviezdu

Svetové maximum má hodnotu 27,06 a jeho majiteľkou je Číňanka Ťing Čao. "Som šťastná. Pred dvoma rokmi som skončila druhá, ale byť šampiónkou je pre mňa veľmi dôležité. Chcem sa poďakovať svojmu trénerovi. Tento rok je pre mňa odlišný. Teraz som konečne uvoľnená. Stredajšie semifinále bolo náročné, lebo som už myslela na finále. Fanúšikovia sú úžasní, povzbudzujú ma. Páči sa mi mesto aj počasie," pochválila organizátorskú krajinu Medeirosová.

Slovenka Katarína Listopadová obsadila v stredajších rozplavbách 29. miesto (28,68 s). Jej osobné maximum a zároveň slovenský rekord z roku 2016 má hodnotu 28,23. Na postup do semifinále potrebovala čas 28,22 s.

Na 200 m motýlik sa medzi ženami tešila zo zlata Španielka Mireia Belmonteová (2:05,26 min). Dvadsaťšesťročná rodáčka z Badalony nechala za sebou Nemku Franzisku Hentkeovú aj domácu hviezdu Katinku Hosszúovú. Belmonteová doposiaľ nezažila, aké je to byť majsterkou sveta v dlhom bazéne medzi seniormi. Z predchádzajúcich šampionátov má tri striebra a jeden bronz. Na OH v Riu de Janeiro 2016 sa premiérovo stala olympijskou víťazkou, keď bola takisto najrýchlejšia na 200 m motýlik.

Zlato chýbajúce v zbierke

"Je to jeden z najkrajší momentov môjho života. Táto zlatá medaila bola poslednou, ktorá mi v zbierke ešte chýbala. Rio bolo pre mňa najlepšie, ale toto je takisto dôležitý moment. Vo finále bolo kľúčových prvých 100 metrov," vyjadrila sa Belmonteová. Najlepší čas histórie na 200 m motýlik patrí ešte z roku 2009 Číňanke C-ke Liou (2:01,81).

Na štvrtých majstrovstvách sveta v rade získala americká štafeta žien na 4 x 200 m voľný spôsob zlatú medailu. Dominancia USA trvá od Šanghaja 2011. V Budapešti vo finále triumfovala zostava Leah Smithová, Mallory Comerfordová, Melanie Margalisová, Katie Ledecká časom 7:43,39 min. Druhé skončili Číňanky a tretie boli Austrálčanky, ktoré o osem stotín zdolali Rusky. Katie Ledecká opäť zlepšila ženský historický rekord v počte získaných zlatých medailí z MS v dlhom bazéne. Na svojom konte ich má už 13. Štrnástu jej v stredu uchmatla vo finále 200 m voľný spôsob Talianka Federica Pellegriniová, ktorá americkej plaveckej superhviezde pripravila na seniorských MS vôbec prvú prehru.

Rekordom šampionátu a európskym maximom sa blysol v semifinále na 200 m prsia Rus Anton Čupkov (2:07,14 min), keď prekonal doterajšie maximum Maďara Dániela Gyurtu z Barcelony 2013 (2:07,23). Zároveň zaplával aj tretí najlepší čas histórie tejto disciplíny. Jeho tímový kolega Kliment Kolesnikov zlepšil svoje juniorské svetové maximum (1:55,49) v semifinále 200 m znak na 1:55,15.

Majstrovstvá sveta v plávaní v dlhom bazéne

MUŽI:

1. Chase Kalisz (USA) 1:55,56 min, 2. Kosuke Hagino (Jap.) 1:56,01, 3. Wang Šun (Čína) 1:56,28.

1. Caeleb Remel Dressel (USA) 47,17 s, 2. Nathan Adrian (USA) 47,87, 3. Mehdy Metella (Fr.) 47,89.

ŽENY:

1. Etiene Medeirosová (Braz.) 27,14 s, 2. Fu Jüan-chuej (Čína) 27,15, 3. Alexandra Gerasimeňová (Biel.) 27,23.

1. Mireia Belmonteová (Nem.) 2:05,26 min, 2. Franziska Hentkeová (Nem.) 2:05,39, 3. Katinka Hosszúová (Maď.) 2:06,02.

1. USA (Leah Smithová, Mallory Comerfordová, Melanie Margalisová, Katie Ledecká) 7:43,39 min, 2. Číňa (Aj Jen-chan, Liou C-süan, Čang Jü-chan, Li Ping-ťie) 7:44,96, 3. Austrália (Madison Wilsonová, Emma McKeonová, Kotuku Ngwatiová, Ariarne Titmusová) 7:48,51.

