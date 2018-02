Američania začali so sťahovaním jednotiek z Iraku, tisícky vojakov však v krajine ešte zostanú

AL ASAD 5. februára (WebNoviny.sk) - Zástupcovia západných kontraktorov na vojenskej základni v Iraku, kde sídlia jednotky koalície vedenej USA, uviedli, že úrady začali so sťahovaním amerických vojakov z krajiny po tom, ako porazili extrémistickú skupinu Islamský štát (IS). Zo základne takisto prevážajú do Afganistanu zbrane a vojenské vybavenie. Počas uplynulého týždňa začali z krajiny denne odlietať desiatky vojakov.

Iracké úrady pre agentúru The Associated Press uviedli, že koalícia sa dohodla s tamojšou vládou na stiahnutí vojakov, a to po prvý raz od začiatku vojny proti IS, ktorá sa začala pred troma rokmi. Úrady však dodali, že proces sa ešte oficiálne nezačal.

"Prítomnosť koaličných vojsk v Iraku je úmerná potrebe, a to v súhre s irackou vládou," komentoval správy o sťahovaní vojsk hovorca koalície Ryan Dillon.





Vysokopostavený zástupca irackých úradov blízky premiérovi Hajdarovi Abádímu povedal, že na základe dohody z krajiny stiahnu 60 percent vojakov. V Iraku teda plánujú nechať približne štyritisíc amerických vojakov, ktorí budú trénovať tamojších kolegov.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.