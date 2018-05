Američan si na dom vyvesil obrovskú vlajku s hákovým krížom, podľa úradov je to jeho právo

Starosta mesta Chris Kelly vysvetľuje, že podľa amerických zákonov je takéto konanie legálne. "Mesto to musí v mene nášho liberálneho poňatia slobody tolerovať. Nie je to (vyvesenie vlajky so svastikou - pozn. SITA) nič iné ako čistá zloba, ale my jednoducho nemôžeme zakázať hlúposť a nenávisť," cituje starostu agentúra Associated Press.