Alojz Hlina adresoval Bélovi Bugárovi otvorený list s výzvou

Jednou z predkladateliek novely zákona je poslankyňa NR SR Edita Pfundtner z Mosta-Híd, na ktorú by mal Bugár podľa Hlinu apelovať. „Chcem Vás týmto poprosiť, aby ste vyvinuli iniciatívu a po konzultáciách s Vašou poslankyňou jej navrhli, aby tento návrh stiahla. Mimoriadne by sme to ocenili,“ vraví Hlina, podľa ktorého je novela zákona účelová.