Alberto Contador na konci kariéry vyhral 20. etapu Vuelty, Froome je krok od double Tour-Vuelta

ALTO DE LANGLIRU 9. septembra (WebNoviny.sk) - Španielsky cyklista Alberto Contador zvíťazil v sobotňajšej predposlednej 20. etape na pretekoch Vuelta a Espaňa.

Tridsaťštyriročný lúčiaci sa jazdec s profesionálnou kariérou triumfoval na legendárnom kopci Alto de lAngliru s dĺžkou 12,5 km, priemerným sklonom 9,8 % a pasážami nad 20 %. "El Pistolero" zaútočil na začiatku stúpania a predviedol skvelý výkon. Etapa štartovala v Corvere a merala iba 119 km, na trase sa však nachádzali tri ťažké výstupy. Sedemnásobný víťaz podujatí Grand Tour Contador si pripísal šieste etapové prvenstvo na Vuelte a tento rok je len prvým španielskym víťazom na tomto podujatí Grand Tour.

Froome zaostal 17 sekúnd

"Nemohol som si želať lepší koniec kariéry ako víťazstvo na Angliru. Vedel som, že Alto del Cordal má bohatú históriu a padá sa tam. Taktiež som vedel, že v zjazde musím odísť s kolegom Pantanom, aby som si utvoril náskok," cituje Contadora portál Cyclingnews.





Na druhom mieste skončil Holanďan Wouter Poels, ktorý do cieľa priviezol svojho britského tímového kolegu zo Sky Christophera Frooma. Obaja zaostali za Contadorom o 17 sekúnd. Tridsaťdvaročný Froome je krôčik od potvrdenia červeného dresu lídra pretekov, v nedeľu potrebuje už len prísť do cieľa v Madride. Nedávny víťaz júlovej Tour de France sa stane prvým jazdcom od roku 1978, ktorý si na konto pripíše cenné double Tour-Vuelta. Pred ním sa to podarilo iba dvom cyklistom - Jacquesovi Anquetilovi a Bernardovi Hinaultovi. Froome vedie v celkovej klasifikácii s náskokom 2:51 min pred Talianom Vincenzom Nibalim z tímu Bahrain-Merida, na pódium sa v poslednej horskej skúške prepracoval Rus Ilnur Zakarin z Kaťuše-Alpecin, ktorý má na Frooma odstup 2:51 min.

Froome sa dočkal triumfu na Vuelte po troch druhých miestach v rokoch 2011, 2014 a 2016. Na španielskom podujatí štartoval po šiesty raz v kariére. "Je to absolútne neuveriteľný pocit a skvelý spôsob zakončenia ťažkých troch týždňov. Skompletizovať double Tour-Vuelta je niečo neopísateľné, ďakujem každému za podporu. Záverečný kopec bol neskutočne náročný, spravili sme všetko, aby sme dostihli Alberta. Gratulujem mu, zakončiť kariéru takýmto štýlom je prekrásne," povedal Froome.

Nibali sa snažil odpútať

Sobotňajšie vyvrcholenie tretích pretekov Grand Tour v sezóne okorenilo cyklistom daždivé počasie. Únik sa vytvoril až po hodine od štartu etapy a dopredu sa dostalo 18 jazdcov. Pelotón ich však držal na krátko, pod prvé stúpanie dňa Alto de la Cobertoria (dĺžka 8,1 km, sklon 8,6 %) na 71. kilometri prišli s náskokom len 1:10 min. Ten nemohol jazdcom vpredu stačiť, preto sa v kopci začal únik trhať. V mokrom zjazde si každý dával pozor, Nibali sa snažil odpútať sa od Frooma, ale formácia Sky všetko lepila. Pelotón zostal po zjazde zdecimovaný, zostalo v ňom asi 20 jazdcov. Nebol medzi nimi člen top 10 Fabio Aru (Astana).

Rozlúčka Contadora s domácimi pretekmi

Cez vrchol druhého stúpania Alto del Cordal (5,7 km, 8,6 %) 21 km pred cieľom prešiel ako prvý Marc Soler (Movistar), prenasledovala ho ďalšia pätica z úniku, favoriti sa nachádzali len 35 sekúnd za nimi. Soler v zjazde na klzkej vozovke stratil kontrolu a spadol. Problémy mal aj Nibali, ktorý sa na chvíľu ocitol za hlavnou skupinou. Vo vedení bol v tom momente víťaz dvoch etáp Tomasz Marczynski (Lotto Soudal).

V úvode finálového výstupu Alto de lAngliru zaútočil lúčiaci sa Contador a v pelotóne začali pracovať jazdci tímu Sunweb brániaci pódiové umiestnenie Wilca Keldermana. Marczynského sólo sa skončilo 8,3 km pred koncom, keď sa k nemu dostal Contador a jeho skupina. V druhej polovici kopca jazdci začali narážať na pasáže so sklonom viac ako 20 %. Contador striasol zo seba zvyšných členov úniku, pred favoritmi mal 5 km pred cieľom náskok 54 sekúnd a rástol. Nibaliho útok neprišiel, s blížiacim sa záverom navyše začal strácať kontakt s Froomom a bolo po jeho nádejach. Contador napokon doviedol skvelé sólo do cieľa a príkladne sa rozlúčil s domácimi pretekmi.

VUELTA A ESPAŇA 2017

20. etapa (Corvera - Alto de lAngliru, 119 km):

1. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo 3:31:33 h, 2. Wouter Poels (Hol.) Sky, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky - obaja +17 s, 4. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +35, 5. Franco Pellizotti (Tal.) Bahrain-Merida, 6. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida, 7. Steven Kruijswijk (Hol.) LottoNL-Jumbo - všetci +51, 8. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +1:11 min, 9. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +1:25, 10. Michael Woods (Kan.) Cannondale-Drapac +1:36

Poradie po 20. etape:

1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 79:23:37 h, 2. Vincenzo Nibali (Tal.) Bahrain-Merida +2:15 min, 3. Ilnur Zakarin (Rus.) Kaťuša-Alpecin +2:51, 4. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +3:11, 5. Wilco Kelderman (Hol.) Sunweb +3:15, 6. Wouter Poels (Hol.) Sky +6:45, 7. Michael Woods (Kan.) Cannondale-Drapac +8:16, 8. Miguel Ángel López (Kol.) Astana +8:59, 9. Steven Kruijswijk (Hol.) LottoNL-Jumbo +11:04, 10. Tejay van Garderen (USA) BMC Racing +15:36

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.