Alavés trápil Barcelonu, Messiho víťaznému gólu predchádzal ofsajd

BARCELONA 29. januára (WebNoviny.sk) - Futbalisti lídra španielskej La Ligy FC Barcelona v nedeľu na domácej pôde neboli ďaleko od zakopnutia v súboji proti tímu bojujúcemu o zotrvanie medzi elitou, napokon nad hráčmi Deportiva Alavés zvíťazili 2:1.

Víťazný gól Messiho

Hostia sa ujali vedenia v 23. min, protiútok zužitkoval švédsky reprezentant a kmeňový hráč Celty Vigo John Guidetti. Hviezdnych Kataláncov zastavovali zákroky gólmana Fernanda Pacheca vyrovnania sa dočkali až v 72. min, keď center Andrésa Iniestu zužitkoval Luis Suárez.





Víťazný gól padol v 84. min - Lionel Messi utešenou strelou z priameho kopu rozvlnil sieť. Opakované zábery však preukázali, že niekoľko sekúnd pred nariadením štandardnej situácie už mala byť hra prerušená pre pomerne zreteľný ofsajd, keď pravidlá nedodržal Paco Alcácer, referuje web periodika AS takýto výklad mu poskytol aj niekdajší uznávaný arbiter Iturralde González.

Hráči Alavésu si pýtali pokutový kop

V 88. min si Alavés pýtal pokutový kop po tom, ako lopta v barcelonskej šestnástke zasiahla ruku Samuela Umtitiho v tomto prípade González pre AS uviedol, že išlo o neúmyselný zásah a rozhodca reagoval správne.

"Nevidel som to opakovane," povedal počas pozápasovej tlačovej konferencie tréner "blaugranas" Ernesto Valverde, citoval ho web ESPN FC. "Alavés sa sťažoval, že išlo o hranie rukou. Ja som to videl z barcelonskej perspektívy a myslím si, že to nebolo úmyselné. Neviem," skonštatoval Valverde a doplnil: "Sme v náročnej fáze sezóny, hráme veľa zápasov. Ak skórujete ako prví, je to ľahšie, no ak nie,... zvládli sme túto náročnú situáciu."

Barcelončania v nedeľu na pôde svojho mestského rivala Espanyolu môžu prekonať vlastný ligový rekord - v aktuálnom ročníku odohrali v La Lige 21 stretnutí a dosiaľ neprehrali (bilancia 18-3-0). To isté sa im podarilo v sezóne 2009/2010 pod vedením Pepa Guardiolu. Barcelona má na konte 57 bodov, najbližšími prenasledovateľmi sú Atlético Madrid (46 b.) a FC Valencia (40 b.).

