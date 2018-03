Aktualizované: Žilina v play-off Tipsport ligy skončila, do semifinále postúpil Zvolen

ŽILINA 25. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti HKM Zvolen skompletizovali kvarteto semifinalistov play-off najvyššej slovenskej súťaže v sezóne 2017/2018. Zvolenčania zvíťazili v nedeľňajšom šiestom štvrťfinálovom súboji na ľade MsHK Doxxbet Žilina 2:1 (2:0, 0:0, 0:1).

Zvolenu sa kompletne vydaril obrat vo štvrťfinále, keďže po treťom zápase tejto série viedla Žilina 2:1. Hokejisti Zvolena utvoria semifinálovú dvojicu s hráčmi Trenčína, druhé semifinále obstarajú vlaňajší finalisti Nitra a majstrovská Banská Bystrica.

Zvolenčania strelili oba góly už v prvej tretine, ich autormi boli Petr Obdržálek a Rastislav Špirko. Hostia mohli pridať v polovici tretej časti už zrejme rozhodujúci tretí zásah, ale gól Petra Šišovského nebol uznaný. Po zhliadnutí videozáznamu rozhodca usúdil, že išlo o kopnutie puku korčuľou za bránkovú čiaru.

Žilinčanom svitla nádej 5 minút pred koncom tretej tretiny, keď kapitán Lukáš Handlovský znížil na 1:2. Záverečnú minútu a pol riadneho hracieho času odohrali domáci bez brankára Tomáša Tomeka. V úplnom závere mali Žilinčania po vylúčení Tomáša Bokroša prevahu o dvoch hráčov v poli 6 proti 4, ale napriek ostreľovaniu hosťujúcej bránky už gól nepadol.

Tipsport liga - štvrťfinále play-off - šiesty zápas

hrá sa na štyri víťazstvá

MsHK Doxxbet Žilina - HKM Zvolen 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

* konečný výsledok série 2:4, do semifinále postúpil Zvolen

Góly: 55. Handlovský (Mazanec) - 7. Obdržálek (Puliš), 14. Špirko (Hraško, Martin Ďaloga)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše Klimenta (Žilina) 10. min za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Štefik - Výleta, M. Orolín, 1201 divákov

Zostavy:

Žilina: T. Tomek - Hatala, L. Kozák, Michal Roman, Andersons, Juraško, Martin Mazanec, Váňa, Turian - Klimenta, R. Hruška, T. Pospíšil - Handlovský, Ondruš, Stupka - Švihálek, Húževka, J. Jurík - M. Tvrdoň, Konečný, Rogoň

Zvolen: MacIntyre - J. Kováčik, T. Bokroš, Hraško, Zeleňák, Ťavoda, Ulrych, L. Dubeň - Michal Chovan, Kytnár, Coffman - Martin Ďaloga, Špirko, Šišovský - Obdržálek, O. Steen, Puliš - Matis, V. Fekiač, T. Török - Síkela

Hlas (zdroj: RTVS)

Peter Mikula (tréner HKM Zvolen): "Za stavu 2:0 pre nás sme počítali s tým, že Žilina bude musieť niečo robiť. To sa aj potvrdilo. Záver bol hektický, Žilina išla na totálny doraz. My sme nevyužili presilovky, ktoré nám odišli a nevyužili sme šancu dohrať zápas v pokojnejšom tempe a atmosfére. Hrali sme to dnes viac na účelnosť, výkon nebol krásny. Kalkuloval som s tým počas celej série, že treba streliť prvý gól. Keď sa nám to podarilo, potom sme aj zvíťazili. Teraz musíme zregenerovať a pripraviť sa na Trenčín."