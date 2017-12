Aktualizované: Vyžrebovali zloženie základných skupín Majstrovstiev sveta vo futbale 2018 v Rusku

MOSKVA 1. decembra (WebNoviny.sk) - Úradujúci svetoví šampióni Nemci si v základnej F-skupine budúcoročných MS v Rusku (14. júna - 15. júla 2018) zmerajú sily s Mexičanmi, Švédmi a reprezentantmi Kórejskej republiky. Piatkový žreb v moskovskom Kremli rozhodol aj o tom, že domáci Rusi v A-skupine budú čeliť Saudom, Egypťanom a Uruguajčanom.

Atraktívnou je D-skupina s Argentínou, Islandom, Chorvátskom a Nigériou. Brazílčania sú súčasťou E-skupiny vedno so Švajčiarmi, Kostaričanmi a Srbmi. Žreb v "béčku" spojil Portugalsko a Španielsko, neskôr sa pripojili Maroko a Irán. Francúzi na prvý pohľad pochodili lepšie než iní favoriti, v C-skupine sa stretnú s Austrálčanmi, Peruáncami a Dánmi.

V G-skupine tiež sú dvaja európski zástupcovia: Belgicko a Anglicko doplnili Panama a Tunisko. Poliaci boli v prvom koši a vyhli sa najsilnejším protivníkom - v "háčku" sú ich súpermi Senegalčania, Kolumbijčania a Japonci. V hre o titul tradične je 32 krajín, vzniklo osem štvorčlenných skupín.

Ronaldo bude čeliť spoluhráčom z Realu

Účastníkov rozdelili do štyroch výkonnostných košov podľa umiestnenia v októbrovom rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Výnimkou je organizátor Rusko, ktorému patrila pozícia v 1. koši - podľa spomenutého kritéria by figuroval vo štvrtom a na chvoste. Európa mohla dodať do skupiny dve krajiny, iné konfederácie maximálne jednu.

V prvom koši vedno s Ruskom figurovali Nemecko, Brazília, Portugalsko, Argentína, Belgicko, Poľsko a Francúzsko. Až v druhom boli Španielsko, Anglicko a Uruguaj, teda krajiny, ktoré majú na konte zlato z MS.

Po štyroch rokoch sa v základnej skupine svetového šampionátu opäť stretnú Kolumbia a Japonsko a tiež Argentína a Nigéria, tieto dvojice proti sebe nastúpili aj na MS 2014 v Brazílii. Portugalská hviezda Cristiano Ronaldo bude tentoraz čeliť viacerým klubovým spoluhráčom z Realu Madrid. Zaujímavá bude konfrontácia Islandu a Chorvátska, stretli sa už v I-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS.

Chýbať budú štvornásobní majstri sveta

Nováčikmi na scéne sú Island a Panama. Naopak, v Rusku budú chýbať štvornásobní majstri sveta Taliani, víťazi ostatných dvoch edícií Copa América Čiľania, tradiční účastníci Američania či bronzoví z MS 2014 Holanďania. Slovensko v rámci európskej časti kvalifikácie MS 2018 obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže. Jediná doterajšia účasť SR na MS sa spája so šampionátom v roku 2010 v JAR, Slováci vtedy pod vedením Vladimíra Weissa staršieho dokráčali do osemfinále.

Moderátormi žrebu boli anglický niekdajší reprezentant Gary Lineker a ruská žurnalistka Maria Komandná, asistentmi Argentínčan Diego Maradona, Francúz Laurent Blanc, Angličan Gordon Banks, Brazílčan Cafú, Talian Fabio Cannavaro, Uruguajčan Diego Forlán, Španiel Carles Puyol a Rus Nikita Simonjan. Trofej na pódium priniesol Nemec Miroslav Klose, najlepší strelec histórie MS.

Hostiteľskými mestami MS sú Moskva, Petrohrad, Kaliningrad, Kazaň, Nižnij Novgorod, Samara, Volgograd, Saransk, Rostov nad Donom, Soči a Jekaterinburg. Otváracím zápasom 14. júna bude duel A-skupiny Rusko - Saudská Arábia, uskutoční sa na moskovskom štadióne Lužniki o 17.00 h SELČ.

Zloženie základných skupín budúcoročných MS futbalistov v Rusku (14. júna – 15. júla 2018) podľa piatkového moskovského žrebu:



A-skupina: Rusko, Saudská Arábia, Egypt, Uruguaj

B-skupina: Portugalsko, Španielsko, Maroko, Irán

C-skupina: Francúzsko, Austrália, Peru, Dánsko

D-skupina: Argentína, Island, Chorvátsko, Nigéria

E-skupina: Brazília, Švajčiarsko, Kostarika, Srbsko

F-skupina: Nemecko, Mexiko, Švédsko, Kórejská republika

G-skupina: Belgicko, Panama, Tunisko, Anglicko

H-skupina: Poľsko, Senegal, Kolumbia, Japonsko





Rozdelenie do výkonnostných košov pred žrebom:



1. kôš: Rusko (organizátor – 65. miesto v októbrovom rebríčku FIFA), Nemecko (1.), Brazília (2.), Portugalsko (3.), Argentína (4.), Belgicko (5.), Poľsko (6.), Francúzsko (7.)

2. kôš: Španielsko (8.), Peru (10.), Švajčiarsko (11.), Anglicko (12.), Kolumbia (13.), Mexiko (16.), Uruguaj (17.), Chorvátsko (18.)

3. kôš: Dánsko (19.), Island (21.), Kostarika (22.), Švédsko (25.), Tunisko (28.), Egypt (30.), Senegal (32.), Irán (34.)

4. kôš: Srbsko (38.), Nigéria (41.), Austrália (43.), Japonsko (44.), Maroko (48.), Panama (49.), Kórejská republika (62.), Saudská Arábia (63.)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.