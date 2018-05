Aktualizované: V dueli s Rakúskom sa do slovenskej bránky postaví Rybár

KODAŇ 8. mája (WebNoviny.sk) - Utorkový popoludňajší duel A-skupiny Rakúsko - Slovensko na 82. hokejových majstrovstvách sveta v Dánsku v kodanskej Royal Arene povedie kanadsko-švédska rozhodcovská dvojica Brett Iverson - Mikael Sjöqvist. Na čiarach im budú pomáhať Švajčiar Nicolas Fluri a Švéd Andreas Malmqvist. Slováci nastúpia v bielych dresoch, Rakúšania v kombinácii s červeným základom.

Zapojí sa aj zostávajúce kvarteto hráčov

Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie v utorok pred duelom proti Rakúsku dopíše na turnajovú súpisku pre 82. majstrovstvá sveta v Dánsku aj zostávajúce kvarteto hráčov - brankára Denisa Godlu, obrancu Mária Grmana a útočníkov Marka Hovorku s Andrejom Kudrnom. "Dnes by mali všetci štyria hrať," povedal po predpoludňajšom rozkorčuľovaní generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan.





V utorkovom súboji proti Rakúsku (hrá sa o 16.15 h v kodanskej Royal Arene) bude od začiatku chytať Patrik Rybár, kryť chrbát mu bude spomenutý Godla.

"Marek Čiliak má nejaké zdravotné problémy, preto bude chytať Rybár," informoval asistent trénera Vladimír Országh. "Marek Hovorka bude hrať namiesto Juraja Mikúša, Andrej Kudrna namiesto Pavla Skalického," dodal.

Potrebujú zlepšiť aktivitu korčuľovania

"Rakúšania majú veľmi podobný štýl ako Švajčiari. V prvom rade sa však musíme pozerať na seba. Musíme zlepšiť aktivitu korčuľovania, viac sa tlačiť do bránky a viac strieľať. To sme v nedeľu robili len nejakých desať či pätnásť minút, dnes to musíme ukázať celých 60 minút," poznamenal Országh.

Vedeniu slovenského tímu sa v pondelok večer ospravedlnil Zdeno Chára, ktorého Boston vypadol z play-off zámorskej NHL. "Zdeno dohrával s prasklinou v ruke, to mu neumožňuje pricestovať do Dánska," ozrejmil GM Šatan.

"Do úvahy pripadali počas predchádzajúcich dní aj ďalší hráči. Tomáš Tatar postúpil s Vegas ďalej. Teoreticky by prichádzal do úvahy aj obranca Erik Černák, ale kým by prišiel, stihol by odohrať len dva či tri zápasy, zároveň by sme jedného hráča, ktorí s nami boli niekoľko týždňov, museli poslať domov. Rozhodli sme sa, že dopíšeme na súpisku hráčov, ktorých tu máme, a do zvyšku turnaja pôjdeme s kádrom, ktorý tu máme," doplnil Šatan.





