Aktualizované: Trio Beňuš, Slafkovský a Martikán získalo zlato v tímovej súťaži na majstrovstvách sveta

PAU 26. septembra (WebNoviny.sk) - Slovensko získalo zlatú medailu na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome vo francúzskom Pau hneď v prvej disciplíne. V utorok predpoludním sa o ňu postarala trojica kanoistov Matej Beňuš, Alexander Slafkovský a Michal Martikán v súťaži tímov 3x C1M.

Suverénni Slováci

Slováci na trati nemali konkurenciu, bez jediného zaváhania dosiahli čas 95,44 sekundy a v cieli mali pred striebornou trojicou zo Slovinska náskok 2,20 sekundy.

Na treťom mieste skončili Briti. Trio Beňuš, Slafkovský a Martikán obhájilo prvenstvo z predchádzajúcich MS, ktoré sa v roku 2015 konali v Londýne. Slovensko získalo už 54 medailu z MS, celkovo 23. zlatú.

Michal Martikán na čele hodnotenia najúspešnejších reprezentantov vo vodnom slalome pridal do svojej zbierky už jubilejnú dvadsiatu medailu z MS, desiatu v tímovej súťaži. Celkovo má na svojom konte už 13 najcennejších kovov, až deväť z nich v hliadkach.

Alexander Slafkovský je po utorku stále druhý celkovo (8 - 1 - 0) aj v hodnotení tímových úspechov (8 - 0 - 0), Matejovi Beňušovi patrí v oboch prípadoch tretia priečka (7 - 0 - 1 resp. 7 - 0 - 0).

Kajakárky bez medaily

Trojici Jana Dukátová, Elena Kaliská a Eliška Mintálová sa v tímovej súťaži nepodarilo vybojovať cenný kov.

Slovenky v súťaži 3xK1Ž obsadili 7. miesto časom 110,11 sekundy vrátane jedného dotyku a dvojsekundovej penalizácie na siedmej bránke. Ak by predviedli čistú jazdu, stačilo by im to na bronz. Na predchádzajúcich MS v Londýne 2015 skončilo slovenské trio v tejto disciplíne piate.

Zlato získali zásluhou čistej jazdy Nemky s náskokom 20 stotín sekundy pred Rakúšankami, bronz si vybojovali Austrálčanky.

MS vo vodnom slalome - Pau

utorok

TÍMOVÉ SÚŤAŽE



3x C1M: 1. Slovensko (Matej Beňuš, Alexander Slafkovský, Michal Martikán) 95,44 s (0),& 2. Veľká Británia 98,44 (0), 3. Francúzsko 98,72 (2), 4. Nemecko 99,23 (0), 5. Slovinsko 99,64 (2), 6. Španielsko 99,99 (0)



3x K1Ž: 1. Nemecko 103,60 s (0), 2. Rakúsko 103,80 (2), 3. Austrália 108,44 (2), 4. Francúzsko 108,46 (4), 5. Španielsko 109,07 (0), 6. Česko 109,39 (4), 7. Slovensko (Jana Dukátová, Elena Kaliská, Eliška Mintálová) 110,11 (2)



3x K1M: 1. Česko 93,06 s (2), 2. Francúzsko 94,07 (2), 3. Slovinsko 94,41 (2), 4. Švédsko 95,92 (0), 5. Nemecko 96,89 (4), 6. Rusko 97,28 (0), … 8. Slovensko (Jakub Grigar, Martin Halčin, Andrej Málek) 98,76 (6)



3x C1Ž: 1. Veľká Británia 117,63 (0), 2. Austrália 119,28 (0), 3. Česko 122,75 (6), 4. Španielsko 123,81 (4), 5. Francúzsko 125,48 (6), 6. Rusko 128,90 (6), … 8. Slovensko (Monika Škáchová, Simona Glejteková, Simona Maceková) 129,65 (4)

