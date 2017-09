Aktualizované: Trenčín remizoval so Slovanom Bratislava, Podbrezová s treťou prehrou v 7. kole Fortuna ligy

TRENČÍN 9. septembra (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín na vlastnom ihrisku zdolali hráčov Slovana Bratislava 2:1 v sobotňajšom stretnutí 7. kola slovenskej Fortuna ligy. Domáci sa ujali vedenia v 27. min zásluhou Giorgiho Beridzeho. Belasí odpovedali o trinásť minút, keď hlavou skóroval Filip Hološko.

V úvode druhého polčasu v šestnástke fauloval Diamantis Chouchoumis prenikajúceho Martina Šuleka a kapitán Trenčína Peter Kleščík sa pri exekúcii pokutového kopu nepomýlil. Zverenci Martina Ševelu sa napokon z triumfu netešili, keď v 80. min zariadil bod pre hostí svojím druhým zásahom v dueli Hološko. Trenčín nezvíťazil už v šiestom zápase po sebe, Slovan v aktuálnom ligovom ročníku ešte neprehral.

Žilina uštedrila Podbrezovej tretiu prehru

Futbalisti Žiliny zdolali vonku hráčov Podbrezovej 4:2 v sobotňajšom stretnutí 7. kola slovenskej Fortuna ligy. Prvý polčas skončil nerozhodne 1:1, keď na úvodný zásah Miroslava Káčera odpovedal z pokutového kopu Matúš Mikuš.

Po zmene strán sa hostia opäť dostali do vedenia zásluhou Nikolasa Špaleka, o osude duelu následne rozhodol dvoma gólmi Samuel Mráz. Domáci dokázali iba skorigovať - presadil sa Andrej Rendla. Žilina uspela v druhom zápase po sebe, naopak Podbrezová prehrala tretíkrát v sérii.

Dunajská Streda s Prešovom bez gólov

Dunajská Streda na vlastnom ihrisku remizovala s Prešovom 0:0 v sobotňajšom stretnutí 7. kola slovenskej futbalovej Fortuna ligy. Domáci v prvom polčase prekonali brankára hostí zásluhou Kristophera Vidu, rozhodcovia však neuznali gól pre údajný ofsajd.

V ďalšom priebehu duelu sa nedokázalo presadiť ani jedno z mužstiev, DAC nepomohla ani nová posila v útoku Tomáš Malec.

Ružomberok otočil zápas s Michalovcami

Futbalisti Zemplínu Michalovce prehrali v zápase 7. kola futbalovej Fortuna ligy 2017/18 na pôde MFK Ružomberok 1:2. V stretnutí tímov, ktoré boli v tabuľke pred víkendom bok po boku, išli prekvapivo do čela hostia. Už v 6. min si nabehol na rohový kop Peter Kavka a hlavičkou umiestnil loptu presne k žrdi Macíkovej bránky.

Ružomberok následne zvýšil svoju aktivitu, no Zemplínčania hrozili z protiútokov. V 35. min mohol zvýšiť Žofčák, no Macík mu presne mierenú strelu vyrazil. Po prestávke bol Ružomberok výrazne aktívnejší a svoj tlak pretavil na gól, keď v 79. min skóroval po priamom kope Mareka Saparu obranca Ján Maslo. Tri body pre Liptákov zariadil Erik Daniel, ktorý v 88. min trafil presne z voleja.

Senica prehrala aj doma so Zlatými Moravcami

Futbalisti FK Senica zostávajú aj po 7. kole najvyššej slovenskej súťaže Fortuna ligy na poslednom mieste, keď prehrali so Zlatými Moravcami 0:1. Seničanov poslal do vedenia gólom do šatne Karol Karlík, ktorý z pokutového kopu potrestal faul na Bariša.

Záhoráci sa v druhom polčase k výraznému tlaku nezmohli a naďalej zostávajú v tabuľke na poslednom mieste, so ziskom len dvoch bodov.

FORTUNA LIGA 2017/2018 - 7. KOLO:

AS Trenčín – ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:1)

Góly: 27. Beridze, 53. Kleščík (z pok. kopu) – 40. a 80. Hološko, ŽK: 39. Šulek (Trenčín), rozhodovali: Očenáš – Balko, Hancko, 2663 divákov

Zostavy:

Trenčín: A. Chovan – Šulek, Kleščík, Lawrence, Skovajsa – El Mahdioui – Paur, Van Haaren (72. Ubbink) – H. Gong (76. Kvocera), Janga (62. Mance), Beridze

Slovan: Greif – Čikoš, B. Sekulič, Božikov, Chouchoumis – De Kamps (62. Savičevič), Rabiu (90. Droppa) – Čavrič (82. F. Oršula), Holman, Hološko – J. Mareš

FK Železiarne Podbrezová – MŠK Žilina 2:4 (1:1)

Góly: 15. M. Mikuš (z pok. kopu), 76. Rendla – 66. a 75. S. Mráz, 4. Káčer, 52. Špalek, ŽK: 65. Baéz, 66. Kupčík – 15. Králik, 86. Káčer, rozhodovali: Marhefka – Bobko, Lieskovský, 1360 divákov

Zostavy:

Podbrezová: M. Kuciak – Viazanko (33. Migaľa), Krivák, Kostelný, M. Turňa – Baéz (69. Kopičár), Kupčík – M. Mikuš (69. Bernadina), Válovčan, D. Leško – Rendla

Žilina: Volešák – Vallo, Kaša, Králik, Hancko – Káčer (90. Klec), I. Díaz, Škvarka (90.+ Hučko) – Špalek, S. Mráz, L. Jánošík (77. Polievka)

FC DAC 1904 Dunajská Streda – 1. FC Tatran Prešov 0:0

ŽK: 49. Kalmár – 8. Wiezik, rozhodovali: Glova – Vorel, Bednár

Zostavy:

Dunajská Streda: Macej – Koštrna, T. Huk, Šatka, M. Živkovič – M. Ljubičič – Pačinda (71. Čmelík), Kalmár, B. Ľupták, Vida (59. E. Davis) – T. Malec (77. Pambou)

Prešov: J. Talian – Streňo, Jacko, Udeh, Miliutin – T. Sedlák, J. Dzurík – R. Černák (90.+ Hovančík), P. Katona, Issa Adekunle (80. Špyrka) – Wiezik (67. Keresteš)

MFK Ružomberok – MFK Zemplín Michalovce 2:1 (0:1)

Góly: 88. E. Daniel, 79. J. Maslo – 6. Kavka, ŽK: 60. J. Maslo – 66. Božok, rozhodovali Smolák – T. Somoláni, Žákech, 1470 divákov

Zostavy:

Ružomberok: Macík – P. Maslo, J. Maslo, D. Kružliak – Qose, M. Kochan – E. Daniel (90.+ Jonec), Kostadinov (73. Kunca), Gál-Andrezly – Gerec – D. Takáč (63. Sapara)

Michalovce: Kira – Sviarčinskij, Kavka, J. Carrillo, Božok – Grič – Koscelník, I. Žofčák, Turik (70. Regáli), Šimčák – Sulley (85. Bragin)

FK Senica – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 0:1 (0:1)

Gól: 45. Karlík (z pok. kopu), ŽK 68. Richtárech – 56. Gešnábel, 63. Ľ. Urgela, 85. Cléber, rozhodovali Kráľovič – Benko, Ferenc, 682 divákov

Zostavy:

Senica: Plach – Medvěděv, Ranko, Jarabica, Podhorin – Sarpei, Krč (64. Richtárech) – Duga (46. Obiechina), Vaščák, Šefčík – Romulo Silva (46. A. Kováč) .

Zlaté Moravce: Pavel Kováč – Horník (67. Szymonowicz), M. Nikolič, Dobrotka, Záhumenský – Karlík – Gešnábel (75. Ewerton Paixao da Silva), Mateus de Oliveira Silva, Bariš, Cléber (89. Renan de Oliveira) – Ľ. Urgela.

