Aktualizované: Slovensko podľahlo Bosne a Hercegovine v dramatickom zápase na ME v basketbale do 18 rokov

BRATISLAVA 30. júla (WebNoviny.sk) - Slovenskí basketbaloví reprezentanti do 18 rokov prehrali v druhom zápase základnej D-skupiny s rovesníkmi z Bosny a Hercegoviny 68:73 (31:36) na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a Piešťanoch (29. júla - 6. augusta).

Slováci majú dva body

Najlepším strelcom tímu SR bol s 23 bodmi Dávid Javorský. Zverencom Richarda Ďuriša sa v bratislavskej Hant aréne nedarilo ani v predchádzajúcom stretnutí, v sobotu podľahli Lotyšom 61:78. V tabuľke D-skupiny sú na 4. mieste s 2 bodmi.





Slováci oproti sobotňajšiemu zápasu s Lotyšmi začali v druhom zápase horšie, keď prvú štvrtinu prehrali 13:18. V druhej však zohrali so súpermi vyrovnanú partiu a po polčase prehrávali rovnako o 5 bodov (31:36).

V pondelok je voľný deň

Slovenským mladíkom sa vydarila aj tretia štvrtina, v ktorej získali rovnako ako Lotyši 15 bodov, no manko z prvej polovice duelu nezmazali. Záverečná desaťminútovka bolo opäť vyrovnaná, obe mužstvá sa "naťahovali" o každý kôš. V záverečných minútach Slováci nestiahli náskok súpera a prehrali 68:73.

V pondelok je na šampionáte na programe voľný deň, na palubovky bratislavskej Hant arény a piešťanskej Diplomat arény sa vrátia opäť v utorok. Slovákov čaká v závere ťažká skúška v podobe obhajcov titulu z Francúzska. Sily si s nimi zmerajú v Bratislave od 18.00 h.

ME basketbalistov do 18 rokov

D-skupina

Bosna a Hercegovina - Slovensko 73:68 (18:13, 18:18, 15:15, 22:22)

Čampara 20, Čerkezovič 15 (9 doskokov), Sikiraš 14

Javorský 23, Majerčák 17, Janošov 5, Kádaši, Zelizňák po 4 (Danielič 6, Kubala 5, Bizub 4 (9 doskokov), Ondruš, Páleník, Mátych všetci 0)

23/14 - 22/14, 21 - 25, 13 - 8.

zdroj: slovakbasket.sk, fiba.com

„Remizovali sme s Bosnou druhú, tretiu i štvrtú štvrtinu, takže sa určite nemáme za čo hanbiť. Začiatok nám trochu ušiel, ale dokázali sme sa dostať späť do zápasu a v záverečnej štvrtine sme dokonca aj viedli. Posledné tri koše súpera prišli po útočných doskokoch Bosny a to bol ten malý detail, ktorý rozhodol o výsledku. V porovnaní s prvým zápasom sme hrali s väčším sebavedomím, lepšie sme strieľali i bránili, takže forma graduje a verím, že to ukážeme v ďalších stretnutiach.“

“Bol to náročný zápas, tak ako všetky na tomto šampionáte. Slováci sú tu doma, fanúšikovia ich hnali dopredu počas celého duelu. Nezačali sme dobre, ale dokázali sme záver stretnutia zlomiť v náš prospech. V utorok očakávame ďalší ťažký boj, pretože Lotyši určite nebudú chcieť ukončiť skupinovú fázu s tromi prehrami. My však chceme ďalšie víťazstvo a urobíme pre to všetko."

Tabuľka D-skupiny:

1. Bosna a Hercegovina 2 0 0 139:133 4

2. Francúzsko 2 1 1 158:115 3

3. Lotyšsko 2 1 1 127:154 3

