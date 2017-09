Aktualizované: Slovenskí tenisti sa zachránili, Gombos suverénne zdolal Majchrzaka

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí tenisoví reprezentanti vedú nad Poliakmi nezvratne 3:1 v bratislavskom stretnutí na antuke v Aegon aréne NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára družstiev mužov (15. - 17. septembra).

Rozhodujúci bod pre domácich dodal Norbert Gombos, ktorý v nedeľu v zápase jednotiek oboch tímov zvíťazil nad Kamilom Majchrzakom za 104 minút suverénne 6:1, 6:2, 6:4. Záverečný duel už bude len formalitou, nastúpili naň Jozef Kovalík a Hubert Hurkacz.





"Je to neskutočný pocit. O to viac, že predvlani sa mi práve proti Poliakom nepodarilo v zápase o svetovú skupinu rozhodnúť v náš prospech za stavu 2:2. Bol som motivovaný aj pozíciou lídra tímu: nechcel som sklamať spoluhráčov ani celé Slovensko. Som veľmi šťastný, že to bolo v troch setoch, nestala sa z toho nejaká dráma. Výsledok možno vyznieva hladko, ale nebolo to jednoduché. Hrali sme dlhé výmeny, veľa som si toho musel vydrieť. Teším sa, že som si zachoval koncentráciu na vysokej úrovni od úvodu až po ten Majchrzakov brejkbal pri mojom podávaní na víťazstvo. Pred zápasom som bol nervózny, lebo nie je ľahké nastúpiť v pozícii favorita, ale na kurte to zo mňa opadlo," povedal Gombos pred RTVS.

"Je to fajn pocit. Nora som vari ešte nikdy nevidel zahrať takto dobre. Mal pritom ťažký zápas, išlo o dôležitý bod. O to viac si to cením. Tenis býva zradný, treba bojovať až do poslednej loptičky, v tom závere bolo predsa len vidieť nervozitu. Klobúk dolu, ako to všetko zvládol. Vopred sme skôr kalkulovali s bodmi z dvojhier, prípadný úspech vo štvorhre by bol príjemným prekvapením. Tých 3:1 vyzerá jasne, ale nepochybne tam bolo napätie. Je super, ako to chalani zvládli, gratulujem im k tomu. Svorne ťahali za jeden koniec povrazu, podporovali sa, všetci členovia tímu sa pričinili o tento náš úspech," skonštatoval kapitán Slovákov Miloslav Mečíř.

Gombos je na 85. mieste v rebríčku

Tím SR viedol po piatkových singloch 2:0 a zostáva v platnosti, že takýto náskok spred víkendu nepremrhal už 19 rokov. Poľsko ešte nikdy nepredviedlo obrat z 0:2. V otvárací deň najprv Gombos zdolal Huberta Hurkacza za 123 minút 6:2, 6:2, 3:6, 6:4 a potom Andrej Martin zvíťazil za 172 minút 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 nad Majchrzakom.

V sobotu si hostia uchovali nádej, keď Mateusz Kowalczyk a Lukasz Kubot vo štvorhre zdolali Martina a Igora Zelenaya za 155 minút 6:7 (3), 6:3, 6:3, 6:2.

Dvadsaťsedemročný galantský rodák Gombos figuruje na 85. priečke v singlovom renkingu ATP. Bol to premiérový vzájomný súboj. Zverenec Ladislava Simona Gombos teraz má v Davis Cupe štatistiku 4:8, z toho vo dvojhre 4:7, dvadsaťjedenročný Majchrzak, (267., osobný rekord v podobe 246. pozície) stojí 1:5, a to výlučne v singli.

Slováci sú v "II. lige" sústavne od sezóny 2007

V SR sa hralo na základe pravidla o reciprocite. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko spadlo do tejto časti "pavúka" februárovou nečakanou domácou prehrou 1:3 s Maďarskom v rozhodujúcom 2. kole príslušnej regionálnej zóny. Slováci sú v "II. lige" sústavne od sezóny 2007.

Medzičasom 5-krát neúspešne hrali o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v piatich prípadoch odvrátili zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko), teraz teda podstupovali šieste záchranárske práce, prvé po štyroch rokoch.

Poliaci s troma prehrami za sebou

Slovensko sa nachádza na 25. pozícii v daviscupovom renkingu krajín ITF. Poľsko figuruje na poslednom 133. mieste, čo vyvstalo zo súboru trestov za neregulárne rýchly povrch vlani v marci v Gdansku proti Argentíne: odrátali mu 2000 bodov, s nimi by bolo na 20. priečke.

V predchádzajúcej daviscupovej histórii sa slovenský tím stretol s poľským dva razy. V septembri 1996 v II. skupine euroafrickej zóny v Trnave zvíťazili domáci 4:1, v septembri 2015 Slováci prehrali v Gdyni v play-off o svetovú skupinu 2:3.

Poliaci od spomenutého predvlaňajšieho triumfu nad Slovákmi inkasovali tri prehry za sebou. Postupne nestačili v osemfinále elitnej šestnástky na Argentínu (bol to ich debut vo svetovej skupine), prehrali s Nemcami v baráži a vo februári podľahli Bosniakom v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny. Teraz prišiel štvrtý nezdar bez prerušenia.

SLOVENSKO - POĽSKO 3:1

po nedeľňajšej III. dvojhre - Slováci už majú istotu víťazstva

Piatok – dvojhry:

Norbert Gombos – Hubert Hurkacz 6:2, 6:2, 3:6, 6:4 za 123 minút (32, 29, 33, 29)

Andrej Martin – Kamil Majchrzak 7:5, 4:6, 6:3, 6:3 za 172 minút (46, 43, 44, 39)

Sobota – štvorhra:

Andrej Martin, Igor Zelenay – Mateusz Kowalczyk, Lukasz Kubot 7:6 (3), 3:6, 3:6, 2:6 za 155 minút (55, 34, 32, 34)

Nedeľa – dvojhra:

Norbert Gombos – Kamil Majchrzak 6:1, 6:2, 6:4 za 104 minút (26, 34, 44)

Jozef Kovalík – Hubert Hurkacz

